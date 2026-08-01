Уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на особый вечер в Шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописнейшем уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Этот вечер станет настоящим событием для меломанов и ценителей музыки. На концерте под названием «Орган и контратенор при свечах. Музыка королей и духовного братства» вы сможете насладиться неповторимым звучанием, объединяющим орган и контратенор. Это музыкальное событие направлено на возвращение к истокам гармонии и чистоты.

Программа концерта

В мерцании свечей, под светом которых каждая нотка становится живой, вы услышите произведения, служившие украшением королевских дворов и вдохновением для монашеских орденов:

Иоганн Себастьян Бах — Чакона из партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (транскрипция для органа Анри Мессерера)

Агнус Дей из Мессы си минор BWV 232

Вольфганг Амадей Моцарт — Фантазия фа минор для механического органа в часах KV 608

Ария Фарначе Venga pur, minacci e frema из оперы «Митридат, царь Понтийский»

Антонио Вивальди — Ария Sileant Zephyri из кантаты «Скорбные дочери Иерусалима»

Концерт ля минор BWV 593 (по Антонио Вивальди)

Ария Руджеро Sol da te, mio dolce amore из оперы «Неистовый Роланд»

Георг Фридрих Гендель — Прибытие Царицы Савской из оратории «Соломон»

Ария Пора Generoso risvegliati, o core из оперы «Клеофида»

Исполнители

Вечер подарят вам:

Станислав Аверьянов — контратенор

Эльнора Гросс — орган (электронный орган Johannus)

Важная информация для зрителей

В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файл или скриншот) либо распечатывать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.