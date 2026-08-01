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Орган и контратенор при свечах. Музыка королей и духовного братства
Киноафиша Орган и контратенор при свечах. Музыка королей и духовного братства

Орган и контратенор при свечах. Музыка королей и духовного братства

6+
Возраст 6+

О концерте

Уникальный концерт в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на особый вечер в Шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописнейшем уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Этот вечер станет настоящим событием для меломанов и ценителей музыки. На концерте под названием «Орган и контратенор при свечах. Музыка королей и духовного братства» вы сможете насладиться неповторимым звучанием, объединяющим орган и контратенор. Это музыкальное событие направлено на возвращение к истокам гармонии и чистоты.

Программа концерта

В мерцании свечей, под светом которых каждая нотка становится живой, вы услышите произведения, служившие украшением королевских дворов и вдохновением для монашеских орденов:

  • Иоганн Себастьян Бах — Чакона из партиты для скрипки соло ре минор BWV 1004 (транскрипция для органа Анри Мессерера)
  • Агнус Дей из Мессы си минор BWV 232
  • Вольфганг Амадей Моцарт — Фантазия фа минор для механического органа в часах KV 608
  • Ария Фарначе Venga pur, minacci e frema из оперы «Митридат, царь Понтийский»
  • Антонио Вивальди — Ария Sileant Zephyri из кантаты «Скорбные дочери Иерусалима»
  • Концерт ля минор BWV 593 (по Антонио Вивальди)
  • Ария Руджеро Sol da te, mio dolce amore из оперы «Неистовый Роланд»
  • Георг Фридрих Гендель — Прибытие Царицы Савской из оратории «Соломон»
  • Ария Пора Generoso risvegliati, o core из оперы «Клеофида»

Исполнители

Вечер подарят вам:

  • Станислав Аверьянов — контратенор
  • Эльнора Гросс — орган (электронный орган Johannus)

Важная информация для зрителей

В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файл или скриншот) либо распечатывать их. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Орган и контратенор при свечах. Музыка королей и духовного братства

Помощь с билетами
В других городах
Август
28 августа пятница
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

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