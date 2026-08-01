Команда IMAYC приглашает вас на особый вечер в Шведской церкви Святой Екатерины — уникальном памятнике архитектуры Санкт-Петербурга, выполненном в псевдороманском стиле. Церковь, построенная в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположена в живописнейшем уголке города, на пересечении Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Этот вечер станет настоящим событием для меломанов и ценителей музыки. На концерте под названием «Орган и контратенор при свечах. Музыка королей и духовного братства» вы сможете насладиться неповторимым звучанием, объединяющим орган и контратенор. Это музыкальное событие направлено на возвращение к истокам гармонии и чистоты.
В мерцании свечей, под светом которых каждая нотка становится живой, вы услышите произведения, служившие украшением королевских дворов и вдохновением для монашеских орденов:
Вечер подарят вам:
В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне (файл или скриншот) либо распечатывать их. Благодарим за понимание!
Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Рекомендовано для зрителей старше шести лет.