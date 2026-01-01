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Орган и хор. Голоса ангелов
Билеты от 700₽
Киноафиша Орган и хор. Голоса ангелов

Орган и хор. Голоса ангелов

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Неповторимая музыкальная программа: Бах, Гендель, Орф и Дженкинс

Академический хор Белгородской государственной филармонии приглашает вас на уникальный концерт под руководством художества Тимура Халиуллина. Вместе с органистом в программе прозвучат произведения великих композиторов разных эпох от И.С. Баха до современных авторов, таких как К. Дженкинс.

Музыкальные шедевры

Публика сможет насладиться величественными произведениями, включая:

  • Возвышенную «Ave Maria» Баха – Гуно,
  • Органную Пассакалью Генделя,
  • «Crucifixus» и «Omnes Generationes» из Магнификата Баха,
  • Завораживающую «Hallelujah» из оратории Генделя «Мессия»,
  • Знаменитый хор «O, Fortuna» из «Кармина Бурана» Орфа,
  • Фрагменты из Реквиема и «Мессы мира» Дженкинса.

Контрасты и красота

Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, предлагая зрителям ощутить контрасты между хоровыми и органными шедеврами эпохи барокко и современными музыкальными произведениями.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения, так что следите за обновлениями!

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Апрель
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Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
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