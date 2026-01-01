Орган и хор. Голоса ангелов

Неповторимая музыкальная программа: Бах, Гендель, Орф и Дженкинс

Академический хор Белгородской государственной филармонии приглашает вас на уникальный концерт под руководством художества Тимура Халиуллина. Вместе с органистом в программе прозвучат произведения великих композиторов разных эпох от И.С. Баха до современных авторов, таких как К. Дженкинс.

Музыкальные шедевры

Публика сможет насладиться величественными произведениями, включая:

Возвышенную «Ave Maria» Баха – Гуно,

Органную Пассакалью Генделя,

«Crucifixus» и «Omnes Generationes» из Магнификата Баха,

Завораживающую «Hallelujah» из оратории Генделя «Мессия»,

Знаменитый хор «O, Fortuna» из «Кармина Бурана» Орфа,

Фрагменты из Реквиема и «Мессы мира» Дженкинса.

Контрасты и красота

Программа обещает быть насыщенной и разнообразной, предлагая зрителям ощутить контрасты между хоровыми и органными шедеврами эпохи барокко и современными музыкальными произведениями.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения, так что следите за обновлениями!