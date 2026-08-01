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Орган и голос: золотая коллекция классики
Киноафиша Орган и голос: золотая коллекция классики

Орган и голос: золотая коллекция классики

6+
Возраст 6+

О концерте

Орган и голос: золотая коллекция классики

Юлия Яковенко и Елена Малева приглашают вас на вечер классической музыки, в котором пересекаются эпохи и стили. В программе представлены произведения величайших композиторов, создававших в барочном и романтическом периодах.

Великолепие Луи Маршана

Вечер откроется Большим диалогом Луи Маршана. Этот выдающийся органист служил в королевской капелле Версаля и оставил наследие, полное смелости и виртуозности. Его музыкальная дуэль с Бахом стала легендой, а сам композитор известен своим мастерством импровизации.

Шедевры Антонио Вивальди

Представим также малоизученные произведения Антонио Вивальди — композитора, чья музыка полна изысканной роскоши и барочной пышности. В программе звучат как светские, так и духовные арии.

Гений Иоганна Себастьяна Баха

Бах — вершина немецкого барокко, который объединил лучшие традиции своего времени. На концерте прозвучит его двухчастный цикл и хоральная обработка, которые были использованы многими режиссерами в известных фильмах. Например, хоральная прелюдия фа минор стала хитом после выхода «Соляриса» Андрея Тарковского.

Загадки Генделя

Георг Фридрих Гендель, родившись в Германии, стал любимцем британской публики. Его знаменитая опера «Ринальдо» была написана всего за две недели и покорила театры Лондона. Среди его творений - знаменитая «Музыка на воде» и оратория «Мессия», известная своим хоровым хитом «Аллилуйя».

Искусство Возрождения

Прозвучат также версии Ave Maria композиторов Луцци и Масканьи, а также произведения падре Давиде да Бергамо — монах-перфекционист, чьи музыкальные произведения продолжали создаваться, несмотря на его требовательность к ним.

Классика XX века

Марко Энрико Босси, представленный Вечерней песнью, возвел итальянскую инструментальную музыку на новый уровень. Его работы пронизаны влиянием таких композиторов, как Мендельсон и Брамс.

Финал вечера

Концерт завершится знаменитой каватиной Casta Diva из оперы «Норма» Беллини — одной из самых сложных и прекрасных арий в стиле бельканто.

Уникальный орган в храме

Концерт пройдет на органе семейства Walcker, построенном в 1910 году. Этот уникальный инструмент совершенен как для барочной, так и для романтической музыки. Храм Матери Божией Лурдской, в котором будет проходить мероприятие, представляет собой настоящую жемчужину Петербурга, сохранившую свою атмосферу на протяжении веков.

Информация для зрителей

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Пожалуйста, заранее сохраняйте билеты в смартфоне или распечатывайте их, чтобы избежать возможных неудобств.

Исполнители:
Лауреаты международных конкурсов:
Юлия Яковенко, сопрано
Елена Малева, орган

Купить билет на концерт Орган и голос: золотая коллекция классики

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В других городах
Август
22 августа суббота
20:00
Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери Санкт-Петербург, Ковенский пер., 7
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