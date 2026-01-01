Орган и голос при свечах: Вечер в Париже и история Кармен

Органные мелодии под свечами: вечер в Париже и история Кармен. Концерт в соборе

Приглашаем вас на уникальный вечер, где старинные музыкальные традиции пересекаются с величественной органной музыкой. Позвольте себе насладиться великолепием оперной классики в исполнении выдающихся музыкантов в исторических соборах Парижа.

Программа вечера

Концерт откроет Прелюдия на Te Deum laudamus Марка Антуана Шарпантье, выдающегося композитора XVII века. Его творчество заняло важное место в истории французской музыки благодаря сотрудничеству с Мольером и другим театральным мастерам того времени. Шарпантье сегодня признан одним из лучших композиторов эпохи Людовика XIV.

Затем перейдём к Органной мессе Te Deum laudamus Луи Маршана. Этот композитор отличался виртуозной игрой на органе, служа органистом в разных соборах, включая королевскую капеллу Версаля. Его музыкальная импровизация была известна смелостью и высоким искусством, а однажды он даже участвовал в несостоявшейся дуэли с Иоганном Себастьяном Бахом.

Опера «Кармен» в органной интерпретации

Не упустите шанс услышать оперу «Кармен» Жоржа Бизе в органной транскрипции. Эта опера, основанная на новелле Проспера Мериме, стала одновременно источником вдохновения для многочисленных театральных интерпретаций и ярчайших произведений. Вечер будет наполнен известными фрагментами, которые прозвучат в переложении Евгении Борисовой.

Кроме того, программа представит произведения Сезара Франка, Луи Вьерна и Шарля Турнемира. Так, Прелюдия, фуга и вариация Франка стали настоящим шедевром романтической органной музыки, а Вторая симфония Вьерна оставила глубокий след в репертуаре органных произведений. Турнемир, ученик Франка, удивил мир своим циклом «Мистический орган», который содержит обширное количество органной музыки.

Исполнитель и продолжительность концерта

Концерт будет исполнять лауреат международных конкурсов Евгения Борисова. Продолжительность выступления составит 1 час 10 минут без антракта. Вход разрешен с 6 лет.

Важная информация для зрителей

Убедительно просим вас заблаговременно сохранять или печатать билеты, чтобы избежать проблем с мобильным интернетом на месте проведения концерта. Спасибо за ваше понимание!

Париж ждет вас на этом музыкальном событии, которое оставит незабываемые впечатления!