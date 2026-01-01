Орган и голос при свечах: саундтреки, шедевры мировой оперы и эстрады

Весенний концерт в Римско-католической церкви Лурдской Божьей Матери

Приглашаем вас на уникальный концерт, где звуки органа и голоса сольются в гармоничное музыкальное представление. В этот вечер laureates международных конкурсов, тенор Дмитрий Каляка и органистка Екатерина Маришкина, исполнят шедевры мировой оперы и эстрады, создавая атмосферу весеннего праздника.

Программа концерта

Концерт откроет радостный перезвон Вестминстерских колоколов композитора и виртуоза Луи Вьерна. В продолжение вечера прозвучит знаменитое Ave Maria Шарля Гуно, рожденное из фортепианной импровизации на тему Баха.

Очарует зрителей и ария Pieta, Signore из оперы «Страделла», изначально приписываемая Алессандро Страделле, а на самом деле написанная Луи Нидермайером. Эта опера рассказывает о трагичной жизни композитора, который пал жертвой наемных убийц.

Звучание величественных произведений

Вечер будет наполнен произведениями таких выдающихся композиторов, как Шарль-Мари Видор и Леон Боэльман, чьи сочинения создадут атмосферу величественных соборов.

Зрители услышат знаменитую ария E lucevan le stelle из оперы Пуччини «Тоска», когда Марио Каварадосси вспоминает свою любовь. Также прозвучит ария Родриго из оперы Жюля Массне «Сид», раскрывающая глубокие внутренние противоречия героя.

Классические хиты

Завершат программу мировые хиты. Песня Nella Fantasia, основанная на теме Гобой Габриэля из фильма «Миссия», стала популярной благодаря Саре Брайтман, а Parla piu piano из «Крестного отца» обретает ностальгический оттенок вечера.

Завершит концерт шедевр My Way, который стал гимном целого поколения. Эта песня, написанная Жаком Рево и Клодом Франсуа, приобрела всемирную известность благодаря исполнению Фрэнка Синатры.

Неповторимая атмосфера

Концерт пройдет на уникальном органе семейства Walcker, построенном в 1910 году, в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской. Этот исторический орган позволяет звучать как барочной, так и романтической музыке, что вы сможете оценить, посетив наш концерт.

Храм, оформленный в южнофранцузском романском стиле, подарит вам особое настроение. Он стал местом, где продолжаются традиции католической общины Санкт-Петербурга, он не закрылся даже в советский период.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного вечера, который подарит вам неповторимые моменты и захватывающие эмоции. Ждем вас на нашем концерте!