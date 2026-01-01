Орган и голос при свечах: мюзиклы топ-10 в ротонде

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) – уникальное культурное пространство, где в атмосферу XVIII века органная музыка встречается с современными мюзиклами. Здесь установлен исторический орган 1910 года, привезённый из Нидерландов в 2020 году.

Потрясающий дуэт

На сцене перед зрителями выступят известные исполнители – Александра Зарянкина (сопрано) и Екатерина Маришкина (орган). В их исполнении прозвучит новая программа, полная хитов из лучших мюзиклов. У зрителей будет возможность насладиться любимыми мелодиями из культовых спектаклей.

Знаменитые мюзиклы в программе

Не пропустите га звучании главных партий из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера, который в своё время покорил Бродвей. Сюжет основан на ужасной истории о привидении, живущем в парижских подвалах.

Соблазнительные ритмы мюзикла «Кошки» привлекут внимание каждого зрителя. Этот спектакль на протяжении 18 лет не сходил со сцены Бродвея, став мировым хитом.

Кроме того, будет исполнена рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» от Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса. Это произведение сочетает рок-музыку и самый сильный драматический вокал.

Не оставит равнодушными и музыкальная интерпретация бессмертного романа Виктора Гюго «Отверженные», которая была успешно поставлена в 38 странах мира и получила более 50 престижных театральных премий.

Музыкальные шедевры

В программе также прозвучит мюзикл «Собор Парижской Богоматери» Риккардо Коччанте, а также бестселлер «Величайший шоумен». Композитор Бенж Пасек и Джастин Пол подарят зрителям невероятную интерпретацию хита «Never Enough», получившего «Золотой глобус».

В завершение вечера вас ждёт Mamma Mia, основанный на хитах группы ABBA. Это музыкальное произведение радует зрителей уже более 20 лет!

Программа концерта

Вы услышите:

Фантом-Сюита из «Призрак оперы» – Эндрю Ллойд Уэббер

Memory из «Кошки»

Everything alright из «Иисус Христос – суперзвезда»

Serenade для органа – Клод-Мишель Шёнберг

I dreamed a dream из «Отверженные»

Vivre из «Собор Парижской Богоматери»

My way в обработке для органа

Mamma Mia из одноимённого мюзикла

Важно знать

Дорогие зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Пожалуйста, будьте внимательны!

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет.