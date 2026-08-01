Вечер органной музыки и вокала при свечах в Петербурге

Приглашаем вас на удивительный концерт под названием «Орган и голос при свечах: легендарные саундтреки и мировые хиты». Это уникальное событие пройдет в Шведской церкви Святой Екатерины, построенной в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Церковь расположена в живописном уголке города, где чудесная акустика создаст идеальные условия для звучания королевского инструмента — органа.

Программа вечера

В программе выступлений — дуэт выдающихся исполнителей Светланы Оршанской (меццо-сопрано) и Аллы Морозовой (орган). Концерт начнется с знаменитой «Токкаты и фуги ре минор» Иоганна Себастьяна Баха и продолжится произведениями, которые стали культовыми в мире музыки и кино.

Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565

Франц Шуберт — Ave Maria

Риккардо Коччанте — Ave Maria из мюзикла "Собор Парижской Богоматери"

Людовико Эйнауди — Bye bye mon amour

Нино Рота — A time for us из к/ф "Ромео и Джульетта"

Эндрю Ллойд Уэббер — Memory из мюзикла "Кошки"

Стивен Флаэрти — Once upon a December из мультфильма "Анастасия"

Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес — Отпусти и забудь из м/ф "Холодное сердце"

Александр Деспла — Битва за Хогвартс из к/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти"

Жорж Гарваренц — Вечная любовь из к/ф "Тегеран-43"

Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639

Леонард Коэн — Аллилуйя (использована в мультфильме "Шрек")

Предупреждение для зрителей

Уважаемые гости! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, рекомендуем вам заранее сохранить билеты на концерты в своем смартфоне (скриншотом или файлом) или распечатать их. Спасибо за понимание!

Продолжительность и возрастные ограничения

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Погрузитесь в атмосферу музыки под мерцанием свечей и откройте для себя новые грани известных мелодий!