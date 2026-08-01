Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган и голос при свечах: легендарные саундтреки и мировые хиты
Киноафиша Орган и голос при свечах: легендарные саундтреки и мировые хиты

Орган и голос при свечах: легендарные саундтреки и мировые хиты

6+
Возраст 6+

О концерте

Вечер органной музыки и вокала при свечах в Петербурге

Приглашаем вас на удивительный концерт под названием «Орган и голос при свечах: легендарные саундтреки и мировые хиты». Это уникальное событие пройдет в Шведской церкви Святой Екатерины, построенной в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Церковь расположена в живописном уголке города, где чудесная акустика создаст идеальные условия для звучания королевского инструмента — органа.

Программа вечера

В программе выступлений — дуэт выдающихся исполнителей Светланы Оршанской (меццо-сопрано) и Аллы Морозовой (орган). Концерт начнется с знаменитой «Токкаты и фуги ре минор» Иоганна Себастьяна Баха и продолжится произведениями, которые стали культовыми в мире музыки и кино.

  • Иоганн Себастьян Бах — Токката и фуга ре минор BWV 565
  • Франц Шуберт — Ave Maria
  • Риккардо Коччанте — Ave Maria из мюзикла "Собор Парижской Богоматери"
  • Людовико Эйнауди — Bye bye mon amour
  • Нино Рота — A time for us из к/ф "Ромео и Джульетта"
  • Эндрю Ллойд Уэббер — Memory из мюзикла "Кошки"
  • Стивен Флаэрти — Once upon a December из мультфильма "Анастасия"
  • Кристен Андерсон-Лопес, Роберт Лопес — Отпусти и забудь из м/ф "Холодное сердце"
  • Александр Деспла — Битва за Хогвартс из к/ф "Гарри Поттер и Дары Смерти"
  • Жорж Гарваренц — Вечная любовь из к/ф "Тегеран-43"
  • Иоганн Себастьян Бах — Хоральная прелюдия Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
  • Леонард Коэн — Аллилуйя (использована в мультфильме "Шрек")

Предупреждение для зрителей

Уважаемые гости! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, рекомендуем вам заранее сохранить билеты на концерты в своем смартфоне (скриншотом или файлом) или распечатать их. Спасибо за понимание!

Продолжительность и возрастные ограничения

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

Погрузитесь в атмосферу музыки под мерцанием свечей и откройте для себя новые грани известных мелодий!

Купить билет на концерт Орган и голос при свечах: легендарные саундтреки и мировые хиты

Помощь с билетами
В других городах
Август
14 августа пятница
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽
21 августа пятница
21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
от 1600 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото на теплоходе
18+
Вечеринка

Музыкальное лото на теплоходе

13 августа в 20:00 Теплоход «Аленка»
от 2116 ₽
Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band
6+
Джаз

Вова Чё Морале и Sweet Hot Jazz Band

18 августа в 20:00 Noisy River
от 600 ₽
Pra(Killa'Gramm)
16+
Хип-хоп

Pra(Killa'Gramm)

10 октября в 20:00 Рассвет
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше