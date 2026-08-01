Приглашаем вас на удивительный концерт под названием «Орган и голос при свечах: легендарные саундтреки и мировые хиты». Это уникальное событие пройдет в Шведской церкви Святой Екатерины, построенной в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Церковь расположена в живописном уголке города, где чудесная акустика создаст идеальные условия для звучания королевского инструмента — органа.
В программе выступлений — дуэт выдающихся исполнителей Светланы Оршанской (меццо-сопрано) и Аллы Морозовой (орган). Концерт начнется с знаменитой «Токкаты и фуги ре минор» Иоганна Себастьяна Баха и продолжится произведениями, которые стали культовыми в мире музыки и кино.
Уважаемые гости! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, рекомендуем вам заранее сохранить билеты на концерты в своем смартфоне (скриншотом или файлом) или распечатать их. Спасибо за понимание!
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.
Погрузитесь в атмосферу музыки под мерцанием свечей и откройте для себя новые грани известных мелодий!