Орган и голос при свечах: изыски рококо, роскошь барокко и сияние Моцарта

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) приглашает вас на уникальный концерт, который объединит музыкальное наследие рококо, барокко и великолепия Моцарта. Этот вечер наполнен волшебными звуками исторического голландского органа, который был установлен в 1910 году и был привезён из Нидерландов в 2020 году.
На концерте прозвучат шедевры Клерамбо, Генделя и Моцарта в исполнении петербургских музыкантов Марии Моор (сопрано) и Лилии Кузнецовой (орган). Вечер начнётся с одной из сюит Луи Николя Клерамбо, придворного композитора Людовика XIV. Он создал множество церковных песнопений и кантат для девушек из пансиона Сен-Сир, демонстрируя удивительное мастерство мелодии и гармонии.
Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии и прославившийся в Британии, известен своими грандиозными ораториями и операми. Его музыка до сих пор вызывает споры между Германией и Британией. Вечер продолжится сюитой соль мажор, в которой каждое произведение — это отдельный музыкальный мир.
Наконец, мы услышим Моцарта, чьи работы считаются эталоном музыкального искусства. Он был настолько влечён музыкой, что мог "слышать" свои произведения целиком. Специально для механического органа он написал Пьесу, которая сегодня будет исполнена в новой интерпретации, а также удивительный мотет Ave verum corpus и знаменитую финальную Alleluja.
Дорогие зрители, в связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех зрителей старше 6 лет.