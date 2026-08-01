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Орган и голос при свечах: изыски рококо, роскошь барокко и сияние Моцарта
Киноафиша Орган и голос при свечах: изыски рококо, роскошь барокко и сияние Моцарта

Орган и голос при свечах: изыски рококо, роскошь барокко и сияние Моцарта

6+
Возраст 6+

О концерте

Орган и голос при свечах: вечер музыкальных шедевров в ротонде 

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) приглашает вас на уникальный концерт, который объединит музыкальное наследие рококо, барокко и великолепия Моцарта. Этот вечер наполнен волшебными звуками исторического голландского органа, который был установлен в 1910 году и был привезён из Нидерландов в 2020 году.

Звучание великих композиторов

На концерте прозвучат шедевры Клерамбо, Генделя и Моцарта в исполнении петербургских музыкантов Марии Моор (сопрано) и Лилии Кузнецовой (орган). Вечер начнётся с одной из сюит Луи Николя Клерамбо, придворного композитора Людовика XIV. Он создал множество церковных песнопений и кантат для девушек из пансиона Сен-Сир, демонстрируя удивительное мастерство мелодии и гармонии.

Георг Фридрих Гендель, родившийся в Германии и прославившийся в Британии, известен своими грандиозными ораториями и операми. Его музыка до сих пор вызывает споры между Германией и Британией. Вечер продолжится сюитой соль мажор, в которой каждое произведение — это отдельный музыкальный мир.

Наконец, мы услышим Моцарта, чьи работы считаются эталоном музыкального искусства. Он был настолько влечён музыкой, что мог "слышать" свои произведения целиком. Специально для механического органа он написал Пьесу, которая сегодня будет исполнена в новой интерпретации, а также удивительный мотет Ave verum corpus и знаменитую финальную Alleluja.

Программа концерта

  • Луи Николя Клерамбо (1676–1749)
    • Сюита первого тона: Grand plein jeu – Fugue – Duo – Trio – Basse et Dessus de Trompette – Récits – Dialogue
    • Кантата для сопрано и органа L`amour piqué par une abeille: Récitatif – Air – Récitatif et Air – Air gai – Récitatif – Air
  • Георг Фридрих Гендель (1685–1759)
    • Сюита соль мажор HWV 441: Allemande – Allegro – Courante – Air – Menuet – Gavotte – Gigue
  • Вольфганг Амадей Моцарт (1756–1791)
    • Мотет Ave verum corpus KV 618
    • Andante фа мажор для механических часов KV 616
    • Alleluja из Мотета Exsultate, jubilate KV 165

Важно знать

Дорогие зрители, в связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для всех зрителей старше 6 лет.

Купить билет на концерт Орган и голос при свечах: изыски рококо, роскошь барокко и сияние Моцарта

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