Орган и голос при свечах: Ave Maria и мировые шедевры

Орган при свечах: Ave Maria и мировые шедевры в соборе

Вас ждет великолепный концерт, в котором встретятся голос и орган. Наталья Архипова и Евгения Борисова представляют лучшие музыкальные версии великой молитвы, обращённой к Пречистой Деве. Многие великие композиторы обращались к этой теме, и каждый из них создал уникальные шедевры, которые проверены веками.

Программа вечера

Вечер откроет Прелюдия и фуга ми минор, написанная Иоганном Себастьяном Бахом между 1727 и 1736 годами. Это произведение, созданное в Лейпциге, часто называют органной симфонией из-за его масштабов. Прелюдия выделяется сложной структурой, а фуга известна под названием «клин» благодаря хроматическому движению темы.

Не пропустите популярнейшую Ave Maria Франца Шуберта, основанную не на каноническом латинском тексте, а на поэме Вальтера Скотта «Дева озера». Известный перевод Плещеева на русский язык сделает её ещё ближе к зрителям. Среди произведений вечера также будет Ave Maria Баха — Гуно, где соединились два века музыкального искусства.

Особое внимание стоит уделить Ave Maria Пьяццоллы, первоначально написанной для гобоя с оркестром для фильма итальянского режиссёра Марко Беллоккьо «Генрих IV». Позднее она обрелa вокальное воплощение на стихи Роберто Бертоцци, исполняемое знаменитой певицей Мильвой.

Справка о композиторах

Также в программе вы услышите яркие вокальные опусы таких композиторов, как Джованни Баттиста Перголези и Вольфганг Амадей Моцарт. Перголези, представитель неаполитанской оперной школы, создал жанр оперы и знаменитую кантату Stabat Mater. Моцарт, в свою очередь, подарил миру одну из красивейших арий Laudate Dominum, написанную для Зальцбургского собора.

В завершение вечера прозвучит Финал из «Воскресной музыки» чешского композитора и органиста Петра Эбена, известного своими импровизациями на духовные темы.

Исполнители

Концерт проводят лауреаты международных конкурсов:

Наталья Архипова, сопрано

Евгения Борисова, орган

Информация о концерте

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Также стоит отметить, что это — топ-10 золотого репертуара, который не оставит никого равнодушным!