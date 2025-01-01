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Орган и гитара
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Орган и гитара

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 43 Орган плюс Орган Программа Бах И. С.. Концерт до мажор по концерту «Великий могол» Антонио Вивальди, BWV 594 Вайс. Чакона Бах И. С.. Фантазия соль мажор, BWV 572 Вивальди. Концерт для арфы и струнного квартета ре мажор, RV 93 (переложение) Вьерн. Органная симфония № 1 (финал) Родриго. Эспаньолета и Танец с топорами из «Фантазии для джентльмена» Дюпре. Прелюдия и фуга си мажор, op. 7 № 1 Штефан. «Звёздный дождь» Альбенис. «Астурия» из Испанской сюиты № 1 Родриго. Концерт «Аранхуэс» для гитары с оркестром (II часть) Йонген. Cantabile для органа Испанский народный танец. «Солеарес» Штамм. Рондо в латиноамериканском стиле Пьяццолла. «Oblivion» Пьяццолла. «Libertango» Дуэт органа и гитары перенесёт слушателей в атмосферу солнечной Италии. Участники Вяйзя Марина (орган) Свеженцев Егор (гитара)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 26 января
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 1000 ₽

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