Орган и гитара. Бах и музыка Испании

Уникальное сочетание изысканного душевного тембра гитары и мощной фактуры органа принесет всем меломанам незабываемый вечер. Под сводами англиканского собора прозвучат жемчужины мирового репертуара, включая произведения от Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди до колоритных танцевальных образов Исаака Альбениса и Франсиско Тарреги.
Приглашаем вас окунуться в величественную прелесть барокко и насладиться жарким дыханием юга Испании. В программе концерта:
Обратите внимание, что программа может изменяться.
Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.