Орган и гитара. Бах и музыка Испании
Билеты от 1000₽
Орган и гитара. Бах и музыка Испании

Орган и гитара. Бах и музыка Испании

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в англиканском соборе

Уникальное сочетание изысканного душевного тембра гитары и мощной фактуры органа принесет всем меломанам незабываемый вечер. Под сводами англиканского собора прозвучат жемчужины мирового репертуара, включая произведения от Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди до колоритных танцевальных образов Исаака Альбениса и Франсиско Тарреги.

Погружение в музыкальный мир

Приглашаем вас окунуться в величественную прелесть барокко и насладиться жарким дыханием юга Испании. В программе концерта:

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор
  • А. Вивальди. Концерт ре мажор
  • Ф. Таррега. Фантазия на темы оперы «Травиата»
  • Воспоминание об Альгамбре
  • И. С. Бах. Хоральная прелюдия
  • Фантазия соль мажор
  • Прелюдия для лютни (переложение для гитары)
  • И. Альбенис. Гранада, Астурия
  • А. Вивальди. Концерт до мажор

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Екатерина Пушкаренко (гитара)
  • Игорь Гольденберг (орган)

Важная информация

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт Орган и гитара. Бах и музыка Испании

Ноябрь
30 ноября воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

