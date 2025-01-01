Орган и гитара. Бах и музыка Испании

Музыкальный вечер в англиканском соборе

Уникальное сочетание изысканного душевного тембра гитары и мощной фактуры органа принесет всем меломанам незабываемый вечер. Под сводами англиканского собора прозвучат жемчужины мирового репертуара, включая произведения от Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди до колоритных танцевальных образов Исаака Альбениса и Франсиско Тарреги.

Погружение в музыкальный мир

Приглашаем вас окунуться в величественную прелесть барокко и насладиться жарким дыханием юга Испании. В программе концерта:

И. С. Бах. Прелюдия и фуга до мажор

А. Вивальди. Концерт ре мажор

Ф. Таррега. Фантазия на темы оперы «Травиата»

Воспоминание об Альгамбре

И. С. Бах. Хоральная прелюдия

Фантазия соль мажор

Прелюдия для лютни (переложение для гитары)

И. Альбенис. Гранада, Астурия

А. Вивальди. Концерт до мажор

Обратите внимание, что программа может изменяться.

Исполнители

Концерт исполняют лауреаты международных конкурсов:

Екатерина Пушкаренко (гитара)

Игорь Гольденберг (орган)

Важная информация

Продолжительность концерта составит 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.