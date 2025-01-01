Орган и флейта. К Международному дню музыки

Вечер музыки Бахов в храме Святого Людовика

В преддверии Международного дня музыки мы приглашаем вас на волшебный вечер гармонии органа и флейты. Тёплый осенний вечер в мягком свете храма Святого Людовика создаст обстановку для глубокого вдохновения и внутреннего покоя.

Программа вечера будет представлять произведения семьи Бахов. Музыка величайшего композитора Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в различных настроениях: торжественно и интимно.

Произведения Иоганна Себастьяна Баха

Классический хор из кантаты BWV 147 — «Jesu, Joy of Man’s Desiring» в изящном переложении для флейты и органа.

Утончённая соната си-минор BWV 1030.

Две миниатюры для органа-соло (BWV 731 и BWV 639).

Феерическая Симфония из кантаты BWV 29, где орган раскрывается как целый оркестр.

Музыка Карла Филиппа Эммануила Баха

Мы также услышим произведения его сына, Карла Филиппа Эммануила Баха, который стал символом новой чувствительности XVIII века. При жизни он превзошёл по популярности своего отца, и этот вечер предоставит возможность узнать, почему.

Соло-соната Wq 132 для флейты — это интимный монолог на грани вздоха и слова.

Соната соль-минор H.542.5 для флейты и клавира — настоящий диалог, наполненный мягкостью и неожиданными паузами.

Уникальные инструменты

Особенностью концерта станет использование двух видов флейты: современной и барочной траверс-флейты, что придаст звучанию особую глубину и выразительность.

Заключительный аккорд вечера

И, конечно, в завершение вечера мы подарим маленький праздник: страницы из Оркестровой сюиты № 2 BWV 1067 — грациозный Menuet и игривая Badinerie — в свежем звучании флейты и органа.

Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием!