Орган и флейта. К Международному дню музыки

В преддверии Международного дня музыки мы приглашаем вас на волшебный вечер гармонии органа и флейты. Тёплый осенний вечер в мягком свете храма Святого Людовика создаст обстановку для глубокого вдохновения и внутреннего покоя.
Программа вечера будет представлять произведения семьи Бахов. Музыка величайшего композитора Иоганна Себастьяна Баха прозвучит в различных настроениях: торжественно и интимно.
Мы также услышим произведения его сына, Карла Филиппа Эммануила Баха, который стал символом новой чувствительности XVIII века. При жизни он превзошёл по популярности своего отца, и этот вечер предоставит возможность узнать, почему.
Особенностью концерта станет использование двух видов флейты: современной и барочной траверс-флейты, что придаст звучанию особую глубину и выразительность.
И, конечно, в завершение вечера мы подарим маленький праздник: страницы из Оркестровой сюиты № 2 BWV 1067 — грациозный Menuet и игривая Badinerie — в свежем звучании флейты и органа.
Не упустите возможность насладиться этим уникальным музыкальным событием!