Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Орган и Дудук
Киноафиша Орган и Дудук

Орган и Дудук

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки в церкви Святых Петра и Павла

Погрузитесь в мир, где время останавливается, на уникальном концерте «Орган и Дудук». Здесь величественный орган встречается с лирическим дудуком, создавая музыкальный диалог между мощью и нежностью. В этом вечере встречаются звуки древности и современности, проникая в самую душу, рисуя картины древних цивилизаций и величественных соборов. Музыка переносит слушателей в иной мир, обещая атмосферу загадочности и умиротворения.

Музыкальный диалог

Когда душевные звуки дудука сливаются с глубокими аккордами органа, это становится настоящим музыкальным путешествием. Каждая нота рассказывает историю, а каждая пауза — это дыхание времени, которое создает особую ауру. Забудьте суету и погрузитесь в магию этого вечера, где музыка станет мостом между эпохами.

Исполнители

  • Елизавета Панченко — известная петербургская органистка и композитор, призер и лауреат многочисленных европейских конкурсов и фестивалей, член Союза композиторов Санкт-Петербурга и Евразии.

  • Ирина Розанова — петербургская органистка, лауреат Российских и международных конкурсов, стипендиат Фонда Юрия Башмета, штатный органист Таврического дворца, ведущая программы «Звучащая сфера» на Радио «Россия» Санкт-Петербург.

  • Аргишти — известный музыкант, дудукист, родившийся в Санкт-Петербурге. Он обучался у лучших мастеров дудука, в том числе у Геворга Дабагяна в Армении. В программах использует народные мелодии Востока, классические произведения и авторские композиции, с элементами джаза, фьюжн и неоклассики. Аргишти является постоянным участником этнических фестивалей и благотворительных концертов.

Экскурсия по собору

Для зрителей, которые приобрели билеты на первые три ряда партера, включена экскурсия по собору Петрикирхе. Экскурсия начинается за час до начала концерта и является отличным дополнением к музыкальному путешествию.

Особенности концерта

  • Экскурсия по собору входит в стоимость билетов первых трех рядов партера.
  • Совместное исполнение органа и дудука создает уникальную атмосферу, наполненную душевными звуками и величественными аккордами.
  • Концерт включает в себя широкий спектр музыкальных стилей, от этно и джаза до неоклассики.

Этот концерт станет для вас незабываемым событием, погружая в мир музыки, истории и мистики древних цивилизаций.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
15:00 от 599 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
Струнный квартет, аб-т №2
26 сентября в 19:00 Малый зал Петербургской филармонии
от 500 ₽
Комедийный баттл: Мужское/Женское
18+
Юмор
Комедийный баттл: Мужское/Женское
9 августа в 19:00 Поправка
от 480 ₽
6+
Классическая музыка
ЗКР, Н. Алексеев, Аб-т № 3
1 мая в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 600 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше