Концерт органной музыки в церкви Святых Петра и Павла

Погрузитесь в мир, где время останавливается, на уникальном концерте «Орган и Дудук». Здесь величественный орган встречается с лирическим дудуком, создавая музыкальный диалог между мощью и нежностью. В этом вечере встречаются звуки древности и современности, проникая в самую душу, рисуя картины древних цивилизаций и величественных соборов. Музыка переносит слушателей в иной мир, обещая атмосферу загадочности и умиротворения.

Музыкальный диалог

Когда душевные звуки дудука сливаются с глубокими аккордами органа, это становится настоящим музыкальным путешествием. Каждая нота рассказывает историю, а каждая пауза — это дыхание времени, которое создает особую ауру. Забудьте суету и погрузитесь в магию этого вечера, где музыка станет мостом между эпохами.

Исполнители

Елизавета Панченко — известная петербургская органистка и композитор, призер и лауреат многочисленных европейских конкурсов и фестивалей, член Союза композиторов Санкт-Петербурга и Евразии.

Ирина Розанова — петербургская органистка, лауреат Российских и международных конкурсов, стипендиат Фонда Юрия Башмета, штатный органист Таврического дворца, ведущая программы «Звучащая сфера» на Радио «Россия» Санкт-Петербург.

Аргишти — известный музыкант, дудукист, родившийся в Санкт-Петербурге. Он обучался у лучших мастеров дудука, в том числе у Геворга Дабагяна в Армении. В программах использует народные мелодии Востока, классические произведения и авторские композиции, с элементами джаза, фьюжн и неоклассики. Аргишти является постоянным участником этнических фестивалей и благотворительных концертов.

Экскурсия по собору

Для зрителей, которые приобрели билеты на первые три ряда партера, включена экскурсия по собору Петрикирхе. Экскурсия начинается за час до начала концерта и является отличным дополнением к музыкальному путешествию.

Особенности концерта

Экскурсия по собору входит в стоимость билетов первых трех рядов партера.

Совместное исполнение органа и дудука создает уникальную атмосферу, наполненную душевными звуками и величественными аккордами.

Концерт включает в себя широкий спектр музыкальных стилей, от этно и джаза до неоклассики.

Этот концерт станет для вас незабываемым событием, погружая в мир музыки, истории и мистики древних цивилизаций.