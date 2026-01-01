Музыка двух культур на одном концерте

В этом концерте «Орган и дудук. Тонкие ноты» зрители смогут услышать уникальное сочетание музыки двух традиций — европейской и армянской. Армянский дудук, которому уже более трёх тысяч лет, стал неотъемлемой частью музыкального наследия человечества. В 2005 году ЮНЕСКО признало армянскую музыкальную традицию с дудуком шедевром нематериального культурного наследия.

Концерт откроется произведениями французских композиторов. В первую очередь зрителей порадует музыка Луи-Николя Клерамбо, известного органиста времён Людовика XIV. Затем на сцену выйдет Марен Маре, мастер гамбовой музыки, и завершат эту часть Клод Бальбатр и Жан-Филипп Рамо. У Рамо прозвучат транскрипции из оперы-балета «Галантные Индии», что становится своего рода переходом к следующей части программы.

Как мостик между двумя мирами выступают две пьесы Микаэла Таривердиева: «Отражение» и «Хоральная прелюдия» из цикла «В подражание старинным мастерам». Таривердиев, будучи армянином по происхождению, впитал в свою музыку как строгость полифонии, так и восточную мелодичность, создавая удивительную гармонию.

Когда к органу присоединяется дудук, привычное звучание классических произведений, таких как Эрика Сати и Габриэля Форе, меняется. Программа включает также арии из оперы «Ануш» Арменака Тиграняна, народные песни «Hovern Enkan» и «Chinar es», обработанные Комитасом.

Концерт «Орган и дудук. Тонкие ноты» представляет собой равный диалог двух музыкальных традиций. Каждый инструмент, говорящий о любви и надежде, прекрасно дополняет друг друга, создавая уникальную атмосферу, которая оставит зрителей с непередаваемыми эмоциями.