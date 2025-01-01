Музыкальный вечер «Орган и дудук при свечах»

Компания «Вселенная классики» приглашает вас в концертный зал Центрального дома архитектора на уникальный концерт «Орган и дудук при свечах». Погрузитесь в мир, где время останавливается, и насладитесь музыкальным диалогом между мощью величественного органа и лирическим звучанием дудука.

Звуки древних цивилизаций

Забудьте о суете городской жизни, когда душевные звуки дудука встречают глубокие аккорды органа. Этот вечер станет мостом между эпохами, окружая вас аурой загадочности и умиротворения. В каждой ноте — история, в каждой паузе — дыхание времени.

Исполнители

Главной исполнительницей на 20 июня станет Мария Черепанова (орган) — выпускница Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, а также обладательница премии Первого органного конкурса «Зарядье» (Москва, 2023). Мария активно выступает в России и Европе, сотрудничая с различными коллективами, включая Государственную академическую хоровую капеллу России имени А.А. Юрлова и Российский национальный молодежный симфонический оркестр.

Дополнительным исполнителем на 20 мая и 13 июня станет Арутюн Хачатрян (дудук), выпускник Ереванской государственной консерватории им. Комитаса и солист Большого зала государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Он ведет активную концертную деятельность и является композитором собственной музыки.

Также на 13 июня выступит Мария Моисеева (орган) — доцент Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и лауреат множественных конкурсов органистов, включая международный конкурс в Эстонии и Всероссийский конкурс в Москве.

Информация для зрителей

Подарите себе и своим близким этот удивительный музыкальный праздник, который принесет фейерверк эмоций и незабываемые впечатления! Билеты приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Обратите внимание: в выставочном зале действует свободная рассадка.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в уникальном исполнении, где каждый звук становится частью волшебной атмосферы!