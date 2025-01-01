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Киноафиша Орган и Дудук при Свечах

Орган и Дудук при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Орган и Дудук при Свечах» в Лютеранском соборе св. Петра и Павла

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на захватывающий концерт «Орган и Дудук при Свечах». Мероприятие пройдет под величественными сводами Лютеранского собора св. Петра и Павла (Петрикирхе), известного своей совершенной акустикой и умиротворенной атмосферой, расположенного в самом сердце исторического Петербурга.

Музыкальное путешествие в свете свечей

При мерцающем свете свечей вы отправитесь в уникальное музыкальное путешествие. Орган, король инструментов, своим могучим звучанием наполнит пространство собора, а дудук с его проникновенным и бархатным тембром поведает древние легенды и сказания. Это диалог вечности и современности, Запада и Востока, силы и нежности.

Концерт — это не просто исполнение музыкальных произведений, а настоящая мистерия звука и света, прикосновение к чему-то возвышенному и прекрасному. Откройте свои сердца навстречу этой чарующей мелодии!

Информация о билетах

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание: места с ограниченной видимостью сцены стоят 599 рублей.

Исполнители концерта

Органист: Ирина Розанова — известная петербургская органистка, лауреат российских и международных конкурсов, стипендиат Фонда Юрия Башмета. Она является штатным органистом «Таврического дворца» и ведет программу «Звучащая сфера» на Радио «Россия» Санкт-Петербург.

Дополнительный исполнитель на 9 июля: Аргишти (дудук) — музыкант, родившийся в Санкт-Петербурге. Он получил академическое музыкальное образование в родном городе и обучался у одного из лучших дудукистов современности в Армении, Геворга Дабагяна. Аргишти использует в своих программах известные народные мелодии Армении и Востока, а также авторские композиции.

Дополнительный исполнитель на 27 июля: Арсен Григорян (дудук) — родился в Ереване, учился у признанных мастеров, таких как Георгий Минасов и Норайр Жамарян. Он является основателем музыкальной группы «Dudubeat» и активно участвует в международных конкурсах и фестивалях.

Не упустите возможность насладиться этой уникальной программой и погрузиться в мир музыки и света!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Санкт-Петербург, 31 августа
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Санкт-Петербург, 1 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 15 сентября
Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла Санкт-Петербург, Невский просп., 22/24
19:00 от 599 ₽

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