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Орган и Дудук при Свечах
Киноафиша Орган и Дудук при Свечах

Орган и Дудук при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Органный концерт «Орган и дудук при свечах» в Санкт-Петербурге

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный органный концерт. Представьте себе вечер, где время замирает, и вы оказываетесь в удивительном пространстве, наполненном музыкой и светом. Величественные колонны и сотни свечей создают атмосферу, в которой каждый звук обретает глубину и смысл.

Концерт «Орган и дудук при свечах» — это не просто музыкальное представление, это путешествие в мир звуков, где каждое произведение рассказывает свою историю. Здесь нет места суете и спешке, лишь музыка, которая наполняет вас изнутри. Подарите себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который подарит фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о исполнителях

Эльдар Абдураманов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Лауреат международных и всероссийских органных конкурсов, приглашенный солист «Imperial Orchestra». Ведёт активную концертную деятельность в России. Исполнитель на 16 февраля.

Хачатур Саркисьянц (дудук) — мультиинструменталист и лауреат международных конкурсов. Работал с известными дирижёрами и композиторами. Также ведет активную концертную деятельность. Дополнительный исполнитель на 16 февраля.

Юлия Глазкова (орган) — доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Участвовала в мастер-классах у ведущих профессоров Европы и является лауреатом престижных органных конкурсов. Исполнитель на 23 марта.

Кристина Ротаева (орган, вистл) — выпускница Нижегородской Государственной Консерватории им. М. И. Глинки. Лауреат международных конкурсов, ведет активную концертную деятельность. Исполнитель на 30 марта.

Арсен Григорян (дудук) — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Основатель музыкальной группы «Dudubeat», ведет активную исполнительскую и композиторскую деятельность. Дополнительный исполнитель 23 и 30 марта.

Билеты

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уютной и волшебной атмосфере!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Концертный зал Российской национальной библиотеки Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 36, 2 этаж
17:00 от 599 ₽

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