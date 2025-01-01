Органный концерт «Орган и дудук при свечах» в Санкт-Петербурге

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный органный концерт. Представьте себе вечер, где время замирает, и вы оказываетесь в удивительном пространстве, наполненном музыкой и светом. Величественные колонны и сотни свечей создают атмосферу, в которой каждый звук обретает глубину и смысл.

Концерт «Орган и дудук при свечах» — это не просто музыкальное представление, это путешествие в мир звуков, где каждое произведение рассказывает свою историю. Здесь нет места суете и спешке, лишь музыка, которая наполняет вас изнутри. Подарите себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который подарит фейерверк эмоций и незабываемые впечатления!

Информация о исполнителях

Эльдар Абдураманов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Лауреат международных и всероссийских органных конкурсов, приглашенный солист «Imperial Orchestra». Ведёт активную концертную деятельность в России. Исполнитель на 16 февраля.

Хачатур Саркисьянц (дудук) — мультиинструменталист и лауреат международных конкурсов. Работал с известными дирижёрами и композиторами. Также ведет активную концертную деятельность. Дополнительный исполнитель на 16 февраля.

Юлия Глазкова (орган) — доцент кафедры органа и клавесина Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова. Участвовала в мастер-классах у ведущих профессоров Европы и является лауреатом престижных органных конкурсов. Исполнитель на 23 марта.

Кристина Ротаева (орган, вистл) — выпускница Нижегородской Государственной Консерватории им. М. И. Глинки. Лауреат международных конкурсов, ведет активную концертную деятельность. Исполнитель на 30 марта.

Арсен Григорян (дудук) — выпускник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. Основатель музыкальной группы «Dudubeat», ведет активную исполнительскую и композиторскую деятельность. Дополнительный исполнитель 23 и 30 марта.

Билеты

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уютной и волшебной атмосфере!