Концерт «Орган и Дудук при Свечах» в Римско-католическом соборе Святой Екатерины

Компания «Вселенная классики» приглашает вас на уникальный концерт «Орган и Дудук при Свечах». Погрузитесь в атмосферу, где время останавливается, а величественный орган встречается с лирическим дудуком. Эта музыкальная встреча создаёт диалог между мощью и нежностью, позволяя забыть о суете повседневной жизни.

В этот вечер звуки дудука будут переплетаться с глубокими аккордами органа, рисуя перед зрителями пейзажи древних цивилизаций и величественных кафедралов. Концерт станет настоящим мостом между эпохами, обещая окружить вас аурой загадочности и умиротворения.

Уникальный музыкальный опыт

Каждая нота — это история, а каждая пауза — дыхание времени. Подарите себе и своим близким удивительный музыкальный праздник, который наполнит вас фейерверком эмоций и незабываемыми впечатлениями!

Исполнители

Галина Ельшаева (орган) — известная петербургская органистка, штатный органист собора Св. Михаила. Она является ученицей известных мастеров органной музыки и принимает активное участие в международных мастер-классах. Галина выступает с программами органной и карильонной музыки в различных залах и соборах России и Европы.

Хачатур Саркисьянц (дудук) — мультиинструменталист и лауреат международных конкурсов, работавший с известными дирижёрами. Хачатур активно выступает и сотрудничает с композиторами, внося уникальные музыкальные оттенки в программу концерта.

Наталья Михайлова (орган) — выпускница Казанской Государственной Консерватории и Санкт-Петербургского Государственного Университета. Наталья — лауреат международных конкурсов и преподаватель, активно участвующая в органных Академиях в Европе.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события, которое оставит незабываемые впечатления!