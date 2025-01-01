Орган и блестящая туба

Входит в Абонемент 43 Орган плюс Орган Программа Стивенс. Вариации в старинном стиле Перселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Рамо. Форлана из цикла «Гробница Куперена» Шуберт. «Ave Maria» Монти. Чардаш Бах И. С.. Сицилиана из Сонаты для флейты и клавира Бибер. Adagio. Allegro Штраус Ф.. Ноктюрн Пьяццолла. «Adios Nonino» Пьяццолла. «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццолла. «Milonga del angel» из цикла «Ангел» Куцир. Хоральная фантазия Титулярный органист Свердловской филармонии и всемирно известный московский виртуозный тубист объединятся в неповторимый дуэт. Участники Шагов Фёдор (туба) Багинец Тарас (орган)