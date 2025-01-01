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Орган и блестящая туба
Киноафиша Орган и блестящая туба

Орган и блестящая туба

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О концерте/спектакле

Входит в Абонемент 43 Орган плюс Орган Программа Стивенс. Вариации в старинном стиле Перселл. Ария Дидоны из оперы «Дидона и Эней» Рамо. Форлана из цикла «Гробница Куперена» Шуберт. «Ave Maria» Монти. Чардаш Бах И. С.. Сицилиана из Сонаты для флейты и клавира Бибер. Adagio. Allegro Штраус Ф.. Ноктюрн Пьяццолла. «Adios Nonino» Пьяццолла. «Зима» из цикла «Времена года в Буэнос-Айресе» Пьяццолла. «Milonga del angel» из цикла «Ангел» Куцир. Хоральная фантазия Титулярный органист Свердловской филармонии и всемирно известный московский виртуозный тубист объединятся в неповторимый дуэт. Участники Шагов Фёдор (туба) Багинец Тарас (орган)

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Расписание

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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 21 октября
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
19:00 от 600 ₽

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