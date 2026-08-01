Орган и балалайка. При свечах

Команда IMAYC приглашает вас на серию концертов в уникальной Шведской церкви Святой Екатерины. Это памятник архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле порадует истинных меломанов.
Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Она расположена в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь вам откроется богатая история и удивительная акустика.
В программе звучат сочинения эпохи барокко и классицизма для клавесина и струнных инструментов. Уникальное сочетание органа и балалайки продемонстрирует богатое наследие европейской музыки через необычное музыкальное взаимодействие.
В этот вечер вы услышите бессмертные творения:
На сцене:
Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, перед посещением концерта рекомендуется заранее сохранить билеты в смартфоне в формате файла или скриншота, либо распечатать их.
Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.