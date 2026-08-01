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Орган и балалайка. При свечах
Киноафиша Орган и балалайка. При свечах

Орган и балалайка. При свечах

6+
Возраст 6+

О концерте

Творческий эксперимент в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию концертов в уникальной Шведской церкви Святой Екатерины. Это памятник архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле порадует истинных меломанов.

Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Она расположена в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь вам откроется богатая история и удивительная акустика.

Программа концерта

В программе звучат сочинения эпохи барокко и классицизма для клавесина и струнных инструментов. Уникальное сочетание органа и балалайки продемонстрирует богатое наследие европейской музыки через необычное музыкальное взаимодействие.

В этот вечер вы услышите бессмертные творения:

  • Иоганна Себастьяна Баха
  • Антонио Вивальди
  • Мишеля Корретта
  • Луи Николя Клерамбо

Исполнители

На сцене:

  • Денис Пенюгин — балалайка
  • Александра Веткина — орган
  • Электронный орган Johannus

Будьте внимательны!

Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, перед посещением концерта рекомендуется заранее сохранить билеты в смартфоне в формате файла или скриншота, либо распечатать их.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Орган и балалайка. При свечах

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В других городах
Август
21 августа пятница
19:30
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1

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