Орган и балалайка. При свечах

Творческий эксперимент в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию концертов в уникальной Шведской церкви Святой Екатерины. Это памятник архитектуры Санкт-Петербурга в псевдороманском стиле порадует истинных меломанов.

Церковь была построена в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона. Она расположена в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка. Здесь вам откроется богатая история и удивительная акустика.

Программа концерта

В программе звучат сочинения эпохи барокко и классицизма для клавесина и струнных инструментов. Уникальное сочетание органа и балалайки продемонстрирует богатое наследие европейской музыки через необычное музыкальное взаимодействие.

В этот вечер вы услышите бессмертные творения:

Иоганна Себастьяна Баха

Антонио Вивальди

Мишеля Корретта

Луи Николя Клерамбо

Исполнители

На сцене:

Денис Пенюгин — балалайка

Александра Веткина — орган

Электронный орган Johannus

Будьте внимательны!

Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, перед посещением концерта рекомендуется заранее сохранить билеты в смартфоне в формате файла или скриншота, либо распечатать их.

Дополнительная информация

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.