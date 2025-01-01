Меню
Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз
Билеты от 1000₽
Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Вечер органной и дудуковой музыки в англиканском соборе

Диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука — прозвучит в этот вечер под сводами англиканского собора. Каждый из них несёт в себе глубокую традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и тёплым звучанием, представляет голос Востока.

Музыкальная программа вечера

Концерт объединит произведения разных эпох и культур. Известный джазмен и мультиинструменталист Антон Котиков исполнит ряд всеми любимых композиций:

  • И. С. Бах. Ария из Сюиты ре мажор
  • Т. Альбинони. Адажио
  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор
  • И. С. Бах – А. Котиков. Шутка
  • Ф. Шуберт. Ave Maria
  • Ж. Бизе. Антракт из оперы «Кармен»
  • Г. Форе. Павана
  • З. Карг-Элерт. Nun danket alle Gott
  • А. Котиков. Фантазия на народные армянские темы
  • Английская народная песня «Greensleeves»
  • А. Котиков. 5 children
  • Д. Гершвин. Summertime
  • Спиричуэл «Go down Moses»

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Котиков (саксофон, дудук, флейта)
  • Мария Моисеева (орган)

Продолжительность и парковка

Продолжение концерта составит 70 минут без антракта. Обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Купить билет на концерт

Расписание

16 ноября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

