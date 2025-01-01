Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

Диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука — прозвучит в этот вечер под сводами англиканского собора. Каждый из них несёт в себе глубокую традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и тёплым звучанием, представляет голос Востока.
Концерт объединит произведения разных эпох и культур. Известный джазмен и мультиинструменталист Антон Котиков исполнит ряд всеми любимых композиций:
Обратите внимание: в программе возможны изменения.
Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:
Продолжение концерта составит 70 минут без антракта. Обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.