Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

Вечер органной и дудуковой музыки в англиканском соборе

Диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука — прозвучит в этот вечер под сводами англиканского собора. Каждый из них несёт в себе глубокую традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и тёплым звучанием, представляет голос Востока.

Музыкальная программа вечера

Концерт объединит произведения разных эпох и культур. Известный джазмен и мультиинструменталист Антон Котиков исполнит ряд всеми любимых композиций:

И. С. Бах. Ария из Сюиты ре мажор

Т. Альбинони. Адажио

И. С. Бах. Прелюдия и фуга ре мажор

И. С. Бах – А. Котиков. Шутка

Ф. Шуберт. Ave Maria

Ж. Бизе. Антракт из оперы «Кармен»

Г. Форе. Павана

З. Карг-Элерт. Nun danket alle Gott

А. Котиков. Фантазия на народные армянские темы

Английская народная песня «Greensleeves»

А. Котиков. 5 children

Д. Гершвин. Summertime

Спиричуэл «Go down Moses»

Обратите внимание: в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт будут исполнять лауреаты международных конкурсов:

Антон Котиков (саксофон, дудук, флейта)

Мария Моисеева (орган)

Продолжительность и парковка

Продолжение концерта составит 70 минут без антракта. Обращаем ваше внимание, что парковка на территории собора запрещена.