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Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз
Билеты от 1000₽
Киноафиша Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный диалог органа и дудука в англиканском соборе

В этот вечер под сводами англиканского собора прозвучит уникальный диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука. Каждый из них несёт в себе глубокую традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и тёплым звучанием, представляет голос Востока.

Программа концерта

Концерт объединит музыкальные произведения разных эпох и культур. В исполнении известного джазмена и мультиинструменталиста Антона Котикова вы сможете услышать всемирно известные сочинения великих композиторов:

  • И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль-мажор
  • И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты №3
  • А. Котиков. Фантазия на армянские народные темы
  • И. С. Бах — А. Вивальди. Концерт для органа ре-минор (в 3 частях)
  • А. Котиков. Пако
  • А. Котиков. Паравоз
  • Ханс-Андре Штамм. Кельтская токката
  • Ф. Шуберт. Аве Мария
  • Д. Каччини. Аве Мария
  • П. Васкс. Musica dolorosa
  • А. Котиков. Исповедь
  • А. Котиков. Свистопляска
  • Д. Гершвин. Summertime

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)
  • Семен Фукалов (орган)

Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта).

Важная информация: Парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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