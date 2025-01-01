Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

Музыкальный диалог органа и дудука в англиканском соборе

В этот вечер под сводами англиканского собора прозвучит уникальный диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука. Каждый из них несёт в себе глубокую традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и тёплым звучанием, представляет голос Востока.

Программа концерта

Концерт объединит музыкальные произведения разных эпох и культур. В исполнении известного джазмена и мультиинструменталиста Антона Котикова вы сможете услышать всемирно известные сочинения великих композиторов:

И. С. Бах. Прелюдия и фуга соль-мажор

И. С. Бах. Ария из оркестровой сюиты №3

А. Котиков. Фантазия на армянские народные темы

И. С. Бах — А. Вивальди. Концерт для органа ре-минор (в 3 частях)

А. Котиков. Пако

А. Котиков. Паравоз

Ханс-Андре Штамм. Кельтская токката

Ф. Шуберт. Аве Мария

Д. Каччини. Аве Мария

П. Васкс. Musica dolorosa

А. Котиков. Исповедь

А. Котиков. Свистопляска

Д. Гершвин. Summertime

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:

Антон Котиков (дудук, саксофон, флейта)

Семен Фукалов (орган)

Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта).

Важная информация: Парковка на территории собора запрещена!