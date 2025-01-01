Орган и армянский дудук. Классика, этно и джаз

В этот вечер под сводами англиканского собора прозвучит уникальный диалог двух древнейших инструментов — органа и армянского дудука. Каждый из них несёт в себе глубокую традицию: орган является символом европейской религиозной культуры, а дудук, с его мягким и тёплым звучанием, представляет голос Востока.
Концерт объединит музыкальные произведения разных эпох и культур. В исполнении известного джазмена и мультиинструменталиста Антона Котикова вы сможете услышать всемирно известные сочинения великих композиторов:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
На сцене выступят лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта).
Важная информация: Парковка на территории собора запрещена!