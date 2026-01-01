Орган Гала-Вивальди «Времена года» и Карл Орф «Кармина Бурана»

Грандиозное музыкальное событие в Московской консерватории: Карл Орф и Вивальди под звуки органа

Представляем концерт, который нельзя пропустить! В Москве состоится выдающаяся программа, сочетающая в себе два классических шедевра: «Времен года» Антонио Вивальди и «Кармина Бурана» Карла Орфа. Это незабываемое музыкальное событие пройдет с участием 200 артистов, включая знаменитого органиста Эддженио Фаджани из Сикстинской капеллы Ватикана.

Программа концерта

Концерт будет разделен на два отделения:

Первое отделение: «Времена года» Вивальди в редакции для органа и оркестра. Каждое из четырех частей «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» будет сопровождаться видеопроекциями великих картин Ван Гога.

«Времена года» Вивальди в редакции для органа и оркестра. Каждое из четырех частей «Весна», «Лето», «Осень», «Зима» будет сопровождаться видеопроекциями великих картин Ван Гога. Второе отделение: Грандиозная версия «Кармины Бураны», проиллюстрированная гигантскими видеопроекциями и колоссальной звуковой мощью. Уникальное объединение солистов, хора и симфонического оркестра создает эффект 3D, который гарантирует зрителям незабываемые впечатления.

Уникальный орган

Концерт пройдет в Большом зале консерватории, где установлено одно из лучших в мире органов фирмы «Кавайе-Коль». Этот инструмент был представлен на Х Всемирной выставке в Париже в 1900 году и получил высшую награду — «Гран-при» и Золотую медаль. Орган был установлен в Москве в 1901 году и с тех пор стал символом выдающегося музыкального искусства.

История «Кармины Бураны»

«Кармина Бурана» — это шедевр XX века, основанный на рукописи Burana Codex, содержащей стихи сварливых монахов и странствующих поэтов XII века. Композитор Карл Орф выбрал 24 песни из этого сборника и создал к ним захватывающие мелодии, которые отличаются грандиозными хоровыми пассажами и мощными оркестровыми инструментами.

Главной темой произведения является «Колесо Фортуны», символизирующее перемены в судьбе. С его помощью Орф отражает вечную борьбу человека с неумолимыми законами судьбы.

Не упустите возможность стать частью музыкального торжества — билет на этот концерт откроет вам мир классических шедевров в новом прочтении!