Орган + аккордеон
Киноафиша Орган + аккордеон

Орган + аккордеон

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Орган и аккордеон: концерт в Пермской филармонии

Пермская филармония готовит для ценителей музыки захватывающий концерт, где главными действующими лицами станут орган и аккордеон. Это уникальное сочетание инструментов обещает создать неповторимую атмосферу и погрузить зрителей в мир изысканных звуков.

Знакомство с исполнителями

В концерте примут участие талантливые музыканты, которые не только виртуозно владеют своими инструментами, но и способны донести до публики всю глубину музыкального произведения. Их мастерство и креативный подход подарят незабываемые эмоции всем зрителям.

Интересные факты о программе

В программе концерта запланированы произведения как классического, так и современного репертуара. Зрители смогут насладиться произведениями известных композиторов, а также композициями, которые редко звучат на сцене. Такой разнообразный выбор позволяет каждому найти что-то по душе.

Место проведения

Концерт состоится в зале Пермской филармонии — известном месте, которое обладает великолепной акустикой и уютной атмосферой. Зрители смогут не только насладиться музыкой, но и оценить прекрасный интерьер филармонии.

Почему стоит посетить

Концерт органа и аккордеона — это редкая возможность услышать захватывающее взаимодействие этих двух инструментов. Не упустите шанс увидеть выдающихся музыкантов вживую и стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт

Расписание

Пермь, 5 ноября
Органный зал Пермской филармонии Пермь, Ленина, 51б
19:00 от 1000 ₽

