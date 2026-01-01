Оповещения от Киноафиши
Орфей. Между молчаньем и речью
12+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль о Марине Цветаевой: Поэзия, музыка и миф

Представляем вашему вниманию уникальный музыкально-поэтический перформанс, посвященный творчеству Марины Цветаевой. В основе спектакля – стихотворения и проза великой поэтессы 1922-1941 годов, отрывки из её переписки с Борисом Пастернаком и Райнером Марией Рильке, а также части поэмы «Крысолов» и эссе «Искусство при свете совести».

Тема мифа об Орфее

Отправной точкой спектакля служит миф об Орфее. Для Цветаевой Орфей не просто мифический персонаж, а собирательный образ Поэта и Певца, «поющего и умирающего в каждом поэте», который обречен на гибель в этом мире. Этот образ находит свое наиболее полное выражение в Крысолове – странствующем Певце, способном своим искусством сохранить или разрушить гармонию.

Авторы и исполнители

Автор идеи и исполнительница – Александра Листопадова, а музыкальную часть составляют:

  • Наталья Соколовская – фортепиано
  • Андрей Березин – виолончель
  • Сергей Полтавский – live-электроника
  • Татьяна Емельянова – перкуссия

Идея и содержание

В спектакле исследуются темы творчества, предназначения поэта и его неизбежной гибели. Миф об Орфее становится лейтмотивом для творчества Цветаевой и её современников. Спектакль задаёт вопросы о процессе создания произведения искусства, предполагая, что подлинное творчество невозможно без интуитивного наития из иной плоскости. Орфей, как проводник, способен переводить эти интенции на язык музыки и слов.

Музыкальное сопровождение

Музыка в спектакле выстраивается так, чтобы отразить связь двух миров: творческого и реального. Звуковое воплощение стихий представлено электроникой, которая, свободная от физических ограничений, передает интонации, возникающие «из океана Соляриса». Живая музыка Густава Малера, Рихарда Вагнера, Альфреда Шнитке и Дмитрия Шостаковича органично переплетается с электронными звуковыми эффектами, создавая богатую музыкальную ткань, которая поддерживает драматургию спектакля.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального опыта и насладиться пересечением поэзии и музыки в исполнении выдающихся артистов!

Режиссер
Александра Листопадова
В ролях
Александра Листопадова
Наталья Соколовская (фортепиано)
Андрей Березин (виолончель)
Сергей Полтавский (live-электроника)
Татьяна Емельянова (перкуссия)
