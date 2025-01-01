Спектакль Орфей и Эвридика

Мюзикл «Орфей и Эвридика» в московском Театре Эстрады

Мюзикл «Орфей и Эвридика» — это история жертвенной любви, сила которой способна противостоять даже смерти. Это повествование о измене и предательстве, искушении славой и истинном творчестве. Спектакль затрагивает темы, такие как влияние неожиданного успеха на настоящий талант и бренность человеческого бытия, а также о великой силе духа, надежде и вере в прекрасное.

История создания

Премьера первой советской рок-оперы «Орфей и Эвридика» состоялась 20 июня 1975 года в Ленинграде. Спектакль был исполнен популярным ВИА «Поющие гитары» и поставлен режиссером Марком Розовским. Главные роли исполнили Альберт Асадуллин и Ирина Понаровская. Эта рок-опера стала настоящим прорывом в запрещенном «непартийном» жанре, и авторам пришлось использовать хитрость, сменив название жанра на зонг-оперу.

Премьера была оглушительной, и рок-опера вызвала настоящий культурный взрыв, способствуя развитию рок-культуры в стране. Она стала ответом на шедевр Э.Л. Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда».

Новая версия и ее особенности

Санкт-Петербургский театр Рок-опера, основанный на базе ВИА «Поющие гитары», в октябре 1999 года представил новую версию рок-оперы. Каждая из последующих постановок привносила что-то новое и актуальное для своего времени. В 2003 году спектакль был внесен в «Книгу рекордов Гиннесса» в пяти номинациях, включая статус музыкального спектакля, который прошел 2350 раз.

Сегодня театр представляет третью версию легендарной рок-оперы, которая ознаменует новый этап в его истории. Режиссер-постановщик Борис МАЛЕВСКИЙ разработал новую версию, действие которой развернется в Царстве мертвых, как и в оригинальном мифе.

Современные штрихи

Новая музыкальная версия «Орфей и Эвридика» включает разнообразные стилистические направления современного рока. Аранжировщик Роман НИКИТИН и музыкальный руководитель Александра СЕРПЕНЕВА внесли новое звучание в произведение. Зрителей ждут яркие пластические решения, разработанные хореографом Сергеем ХУДЯКОВЫМ, а также более 50 стильных костюмов от обладателя трех премий «Золотая маска», художника Сергея ИЛЛАРИОНОВА.

