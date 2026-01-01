Оренбургский русский народный хор в Доме музыки

В Доме музыки состоится выступление Оренбургского русского народного хора, который представит зрителям множество ярких песен, включая «Оренбуржцы-казаки», «Проводы казака на службу», «На казачьей стороне» и «Оренбургский пуховый платок». Главное направление программы — возвращение к традициям народной музыки казачества Южного Урала.

Коллектив, основанный в 1958 году Я.В. Хохловым, представляет собой уникальный хоровой театр, где мастерски сочетаются песни и танцы с актёрской игрой. Концерт станет настоящим подарком для поклонников народной музыки и хорового искусства.

Творческое наследие

Выступление охватит не только задушевные песни казачества Южного Урала, но и популярные хиты советского времени, а также новые вокальные и хореографические композиции. Хор, являющийся гордостью Оренбургского края, стоит на страже богатого культурного наследия региона.

Культурное богатство

«Оренбургский пуховый платок» — знаковая песня, автором которой является Григорий Пономаренко, а слова написал Виктор Боков. Этот музыкальный символ Оренбуржья стал «визитной карточкой» хора. Как отметил художественный руководитель хора, народный артист РФ Владимир Позднеев, основная идея концертной программы — возврат к исконным традициям народной музыки казачества Южного Урала.

В программе лежит культовая фраза: «Песню не поют, ее играют». Поэтому в этом музыкальном действии органично объединены песня, танец, музыка и актерская игра, что создает яркий и эмоциональный спектакль.

История коллектива

Оренбургский государственный академический русский народный хор имеет более чем полувековую историю и с гордостью представляет самобытное хоровое искусство Оренбуржья. Каждое выступление — это не просто концерт, а целое представление, наполненное песенными и танцевальными миниатюрами. Оно отражает жизнь, труд, праздники и быт Оренбургского казачества, объединяя в себе историю и современность.