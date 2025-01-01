Оренбургский русский народный хор. Оренбургский пуховый платок

30 ноября 2025 года в Зале Церковных Соборов пройдет уникальный концерт, посвященный Дню Матери. На сцене выступит прославленный Оренбургский государственный академический русский народный хор с программой «Оренбургский пуховый платок».
Название концерта взято из знаменитой песни, ставшей визитной карточкой Оренбургского хора. «Оренбургский пуховый платок» — это одна из самых трогательных и проникновенных песен о матерях, которая обязательно вызовет теплые чувства у зрителей.
Билет на этот концерт станет прекрасным подарком для ваших матерей, ведь он наполнен яркими эмоциями и воспоминаниями.
Оренбургский государственный академический русский народный хор был основан в 1958 году выдающимся артистом РСФСР Яковом Васильевичем Хохловым. В 1961 году хор получил статус «Государственный», а в 1997 году был удостоен почетного звания «Академический». Этот коллектив не только сохраняет культурное наследие, но и активно участвует в современном искусстве, представляя богатство национальных традиций.
Концертная программа «Оренбургский пуховый платок» включает в себя как известные композиции советских времен, так и новые номера. Зрители смогут насладиться вокальными и хореографическими композициями, такими как:
Особое внимание будет уделено песне Григория Пономаренко на слова Виктора Бокова «Оренбургский пуховый платок», которая стала музыкальным символом Оренбуржья.
Продолжительность программы составляет 2 часа с антрактом. Рекомендуется зрителям от 6 лет и старше.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и подарить своим матерям незабываемые эмоции!