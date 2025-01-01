Оренбургский русский народный хор. Оренбургский пуховый платок

Концерт «Оренбургский пуховый платок» в честь Дня Матери

30 ноября 2025 года в Зале Церковных Соборов пройдет уникальный концерт, посвященный Дню Матери. На сцене выступит прославленный Оренбургский государственный академический русский народный хор с программой «Оренбургский пуховый платок».

О программе концерта

Название концерта взято из знаменитой песни, ставшей визитной карточкой Оренбургского хора. «Оренбургский пуховый платок» — это одна из самых трогательных и проникновенных песен о матерях, которая обязательно вызовет теплые чувства у зрителей.

Билет на этот концерт станет прекрасным подарком для ваших матерей, ведь он наполнен яркими эмоциями и воспоминаниями.

История хора

Оренбургский государственный академический русский народный хор был основан в 1958 году выдающимся артистом РСФСР Яковом Васильевичем Хохловым. В 1961 году хор получил статус «Государственный», а в 1997 году был удостоен почетного звания «Академический». Этот коллектив не только сохраняет культурное наследие, но и активно участвует в современном искусстве, представляя богатство национальных традиций.

Что услышать на концерте?

Концертная программа «Оренбургский пуховый платок» включает в себя как известные композиции советских времен, так и новые номера. Зрители смогут насладиться вокальными и хореографическими композициями, такими как:

«Оренбуржцы-казаки»

«Проводы казака на службу»

«На казачьей стороне»

«Оренбуржье моё»

Особое внимание будет уделено песне Григория Пономаренко на слова Виктора Бокова «Оренбургский пуховый платок», которая стала музыкальным символом Оренбуржья.

Информация для зрителей

Продолжительность программы составляет 2 часа с антрактом. Рекомендуется зрителям от 6 лет и старше.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события и подарить своим матерям незабываемые эмоции!