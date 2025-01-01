Спектакль Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери

Меню
Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери
Постановка
Старый дом 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль "Моцарт и Сальери" — новое прочтение классики

В этом году в театре можно увидеть уникальный спектакль «Моцарт и Сальери», который представляет собой новое прочтение классического текста Александра Пушкина. Режиссер Александра Толстошева предлагает зрителям погрузиться в мир, где два гения — Моцарт и Сальери — вновь сталкиваются с вечными вопросами творческой зависимости.

Перформативный подход

Спектакль выполняется в формате перформанса, где два актера — Павел Юринов (Моцарт) и Андрей Феськов (Сальери) — и музыкант Владимир Розанов, создают уникальные интерпретации пушкинского текста. Импровизация становится ключевым элементом: роли меняются, мизансцены перекраиваются, а текст может звучать несколько раз, в зависимости от импровизационного потенциала исполнителей.

Непредсказуемость и взаимодействие

Главная особенность спектакля — его непредсказуемость. В отличие от традиционных постановок, время его действия не фиксировано. Зритель может остаться до завершения или уйти в любой момент. Это добавляет элемент свободы и легкости в восприятие классики.

Игра как основа

По словам Александры Толстошевой, «меня интересует игровой театр», где важен процесс взаимодействия и чувствование театра как игры. Она рада тому, что смогла работать с талантливыми артистами, которые обладают невероятной самоиронией и способностью воспринимать не только роли, но и сам театр в его многогранности.

Погружение в атмосферу

Зрителям предстоит наблюдать, как спектакль может колебаться между легкостью и глубиной: от капустника до пронзительных моментов, которые заставляют задуматься о вечных темах. Присутствие музыки в спектакле добавляет дополнительные слои к каждому слову, создавая атмосферу, достойную великих произведений.

Не упусти возможность увидеть «Моцарт и Сальери» — спектакль без жестких рамок, который сможет удивить и погрузить в глубокие размышления о творчестве и жизни.

Продолжительность спектакля — без фиксированного времени.

Режиссер
Александра Толстошева
В ролях
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Павел Юринов
Владимир Розанов

Расписание

В других городах

Новосибирск, 5 ноября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 2500 ₽
Новосибирск, 6 ноября
Старый дом Новосибирск, Большевистская, 45
19:00 от 2500 ₽

