Спектакль Опыты драматических изучений. Каменный гость

Спектакль по пьесе Пушкина «Каменный гость»

Вечный сюжет о Доне Гуане, раскрывающийся в четырех сценах пушкинского «Каменного гостя», становится инструментом самопознания для школьника Васи Сизова. Создавая свой театр из скомканных черновиков и вырванных тетрадных листов, он населяет его персонажами из своей школьной жизни, вписывая их в контекст пушкинского текста. Таким образом, Вася проживает опыт неразделенной любви.

Инсайты режиссера

Арсений Мещеряков, режиссер спектакля, отмечает: «В пьесе «Каменный гость» всего четыре сцены, но плотность и концентрация действия в них предельны. Дон Гуан встречает свою смерть в лице статуи — интересно, как это играть и как искать способ актерского существования. Кроме того, этот поэтический текст привлекает музыкальностью, которая в нем заложена».

О режиссере

Арсений Мещеряков окончил курс режиссуры театра РГИСИ в 2021 году (мастерская Андрея Могучего). Он поставил спектакли в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, на учебной сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова и в театре «Практика». Мещеряков также принимал участие в театральных лабораториях и фестивалях в таких городах, как Пекин, Красноярск, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург.