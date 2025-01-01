Меню
Опыты драматических изучений. Каменный гость
Спектакль Опыты драматических изучений. Каменный гость

Спектакль Опыты драматических изучений. Каменный гость

16+
Режиссер Арсений Мещеряков
Продолжительность 85 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Пушкина «Каменный гость»

Вечный сюжет о Доне Гуане, раскрывающийся в четырех сценах пушкинского «Каменного гостя», становится инструментом самопознания для школьника Васи Сизова. Создавая свой театр из скомканных черновиков и вырванных тетрадных листов, он населяет его персонажами из своей школьной жизни, вписывая их в контекст пушкинского текста. Таким образом, Вася проживает опыт неразделенной любви.

Инсайты режиссера

Арсений Мещеряков, режиссер спектакля, отмечает: «В пьесе «Каменный гость» всего четыре сцены, но плотность и концентрация действия в них предельны. Дон Гуан встречает свою смерть в лице статуи — интересно, как это играть и как искать способ актерского существования. Кроме того, этот поэтический текст привлекает музыкальностью, которая в нем заложена».

О режиссере

Арсений Мещеряков окончил курс режиссуры театра РГИСИ в 2021 году (мастерская Андрея Могучего). Он поставил спектакли в Ярославском театре драмы имени Ф. Волкова, на учебной сцене БДТ имени Г.А. Товстоногова и в театре «Практика». Мещеряков также принимал участие в театральных лабораториях и фестивалях в таких городах, как Пекин, Красноярск, Москва, Екатеринбург и Санкт-Петербург.

Январь
5 января понедельник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽
6 января вторник
19:00
БДТ им. Товстоногова Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 65
от 500 ₽

Фотографии

Фотографии

