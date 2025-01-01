Автофикшн-спектакль Марии Затынайко о звездном мальчике — мыльных пузырях — акулах и волшебниках. Какое зелье получится, если смешать все мамины шампуни? Откуда берется секунда невесомости на скрипучих качелях? Правда ли, что Богу слышнее детские молитвы? Если не разжевывать икринки, могут ли в животе завестись рыбы? Нужно ли любить своих родителей? Почему охватывает такая невыносимая тоска от «Прекрасного Далека», если тебе только шесть? Как стать феей? Что загадать на день рождения — белого щенка или чтобы люди больше никогда не умирали? И что случится, если твое детство придет на тебя посмотреть? Нескромный автофикшн на табуретке, исследующий воспоминания об одной маленькой жизни. Режиссер и актриса — Мария Затынайко