Опыты. Автофикшн-спектакль
Киноафиша Опыты. Автофикшн-спектакль

Спектакль Опыты. Автофикшн-спектакль

16+
Возраст 16+

О спектакле

Автофикшн-спектакль Марии Затынайко о звездном мальчике — мыльных пузырях — акулах и волшебниках. Какое зелье получится, если смешать все мамины шампуни? Откуда берется секунда невесомости на скрипучих качелях? Правда ли, что Богу слышнее детские молитвы? Если не разжевывать икринки, могут ли в животе завестись рыбы? Нужно ли любить своих родителей? Почему охватывает такая невыносимая тоска от «Прекрасного Далека», если тебе только шесть? Как стать феей? Что загадать на день рождения — белого щенка или чтобы люди больше никогда не умирали? И что случится, если твое детство придет на тебя посмотреть? Нескромный автофикшн на табуретке, исследующий воспоминания об одной маленькой жизни. Режиссер и актриса — Мария Затынайко

Режиссер
Мария Затынайко
В ролях
Мария Затынайко
