Опытный микрофон
Опытный микрофон

Опытный микрофон

18+
18+

О концерте

Опытный микрофон: Челябинск

Приглашаем вас на уникальное шоу «Опытный микрофон», которое состоится в Челябинске. На сцене выступят только опытные комики, готовые порадовать публику новыми шутками и обкатать свои проверенные номера. Это отличный шанс стать свидетелем создания идеального монолога!

Что вас ждет?

На «Опытном микрофоне» вы сможете увидеть, как комики экспериментируют с материалом, делая каждое выступление неповторимым. Возможны неожиданные повороты событий и смех до слез!

Интересные факты о комедии

Знаете ли вы, что комедия как жанр имеет глубокие корни и появилась более двух тысяч лет назад? Современная стендап-комедия продолжает эволюционировать, наполняясь новыми идеями и стилями, что делает её актуальной как никогда.

Где и когда?

Шоу пройдет в уютном театре города, создающем идеальные условия для общения между зрителями и комиками. Убедитесь, что вы находитесь в числе первых зрителей, чтобы не пропустить этот забавный вечер!

Не упустите возможность стать частью незабываемого комедийного вечера. Мы гарантируем вам море положительных эмоций и смеха!

Купить билет на концерт Опытный микрофон

Декабрь
11 декабря четверг
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽
13 декабря суббота
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽
18 декабря четверг
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽

