Опытный микрофон

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О концерте/спектакле

Ночь стендапа в Краснодаре: смех без границ

Приглашаем вас на уникальное событие в стендап-клубе Краснодара! Только самые опытные комики представят свои новые шутки на нашей сцене. Это не просто вечер комедии, это настоящая феерия смеха и позитива!

Звезды соцсетей на одной сцене

В программе выступления ребят, которые уже завоевали любовь зрителей в социальных сетях. Их видео набирают миллионы просмотров, а теперь вы сможете увидеть их живьем! Не упустите шанс стать частью этого незабываемого вечера.

Уютная атмосфера и вкусная еда

Наш стендап-клуб предлагает не только отличные выступления, но и комфортное пространство для отдыха. Попробуйте наши вкусные закуски и насладитесь сладкими напитками. Мы создаем атмосферу, где вы сможете расслабиться и насладиться вечерним шоу в окружении других любителей комедии.

Не пропустите!

Запланируйте свой вечер с нами! Убедитесь, что у вас есть место, ведь такие мероприятия собирают полные залы. Смех, хорошее настроение и качественное выступление гарантированы!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 13 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽
Краснодар, 20 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽
Краснодар, 27 августа
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽
Краснодар, 3 сентября
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Сергей Завьялов
12+
Шансон
Сергей Завьялов
9 ноября в 18:00 Краснодарский ДК железнодорожников
от 1700 ₽
Шоу «Южная импровизация»
18+
Юмор
Шоу «Южная импровизация»
21 сентября в 21:00 Оборотень
от 500 ₽
Ravanna
16+
Рок
Ravanna
24 октября в 20:00 Sgt. Peppers Bar
от 1500 ₽
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