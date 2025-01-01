Опытный микрофон

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О концерте/спектакле

Вечер комедии в стендап-клубе Ринго

Приглашаем вас на незабываемый вечер стендапа, где только опытные комики проверят свои новые шутки на сцене нашего клуба. Это уникальная возможность увидеть выступления артистов, у которых миллионы просмотров в социальных сетях и тысячи поклонников на видеохостингах.

Почему стоит прийти?

Наш стендап-клуб в Краснодаре — это не просто место для смеха. Мы профессионально обустроены для комфортного просмотра комедийных шоу. Вы сможете не только насладиться юмором, но и попробовать вкусную еду и освежающие напитки. Идеальная атмосфера для вечернего отдыха!

Кто выступает?

На сцене клуба вы увидите самых талантливых комиков, которые уже завоевали популярность на различных платформах. Их выступления — это сочетание остроумия, наблюдательности и невероятного обаяния. Каждое шоу — это новая порция свежих шуток и искреннего смеха.

Не упустите шанс!

Забронируйте свой билет заранее и приходите с друзьями! Вечер комедии в стендап-клубе Краснодар обещает быть ярким и незабываемым. Мы ждем вас!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 23 июля
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽
Краснодар, 30 июля
Ринго Краснодар, Калинина, 269
20:00 от 300 ₽

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