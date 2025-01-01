Меню
Опять этот… Пушкин
Киноафиша Опять этот… Пушкин

Спектакль Опять этот… Пушкин

Постановка
Artplay 16+
Режиссер Григорий Южаков
Продолжительность 1 час 37 мин
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Иммерсивная театральный трип по произведениям Пушкина

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое станет настоящим праздником для любителей творчества великого Александра Сергеевича Пушкина! Эта иммерсивная экскурсия, созданная для внеурочного обучения школьников, будет интересна и взрослым зрителям.

Что вас ждет?

  • Уникальный формат: сочетание искусства и образования позволит вам погрузиться в мир Пушкина, как никогда ранее.
  • Более 50 произведений: вы сможете увидеть множество работ классика в самых разных интерпретациях: от драматических до музыкальных, а также цирковых и хореографических.
  • 35 профессиональных артистов: они оживят классические тексты и превратят их в захватывающее зрелище.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного путешествия в мир поэзии и прозы Пушкина! Экскурсия длится 1,5 часа и обещает оставить незабываемые впечатления.

