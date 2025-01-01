Спектакль Opus №1

Учебный театр – это не просто сцена, а настоящая актёрская мастерская, где царит мощная студенческая энергетика. Здесь вы сможете приоткрыть завесу таинственного процесса становления актёра и увидеть его существование в разных жанрах музыкального театра и театра мюзикла.
На спектакле-концерте вас ожидает богатая палитра приёмов и жанров: от занимательных наблюдений до джазовых композиций. Вы услышите актёрский вокал и лучшие хиты Бродвея, которые будут сопровождаться оригинальными танцевальными номерами. Это не просто выступление, а настоящее погружение в мир искусства.
Студенты курса под руководством заслуженного артиста России, профессора Ивана Ивановича Благодёра, уже успели проявить себя на международной арене. Они неоднократно становились участниками и победителями фестиваля «Поющая маска» и других межвузовских конкурсов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и таланте будущих артистов.
Кто знает, возможно, через несколько лет имена сегодняшних студентов будут украшать программки громких премьер. Убедитесь сами в их таланте и присоединитесь к увлекательному путешествию в мир музыкального театра!
