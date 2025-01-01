Спектакль Opus №1

Учебный спектакль студентов Театрального института, курс И. И. Благодера

Учебный театр – это не просто сцена, а настоящая актёрская мастерская, где царит мощная студенческая энергетика. Здесь вы сможете приоткрыть завесу таинственного процесса становления актёра и увидеть его существование в разных жанрах музыкального театра и театра мюзикла.

Погружение в творчество

На спектакле-концерте вас ожидает богатая палитра приёмов и жанров: от занимательных наблюдений до джазовых композиций. Вы услышите актёрский вокал и лучшие хиты Бродвея, которые будут сопровождаться оригинальными танцевальными номерами. Это не просто выступление, а настоящее погружение в мир искусства.

Талантливые студенты

Студенты курса под руководством заслуженного артиста России, профессора Ивана Ивановича Благодёра, уже успели проявить себя на международной арене. Они неоднократно становились участниками и победителями фестиваля «Поющая маска» и других межвузовских конкурсов. Это свидетельствует о высоком уровне подготовки и таланте будущих артистов.

Будущее театра

Кто знает, возможно, через несколько лет имена сегодняшних студентов будут украшать программки громких премьер. Убедитесь сами в их таланте и присоединитесь к увлекательному путешествию в мир музыкального театра!

Не упустите возможность стать частью этого замечательного события!