Opium Cabaret
Киноафиша Opium Cabaret

Opium Cabaret

О концерте

Кабаре шоу в Москве

Дамы и господа, в городе вновь загорается огонь запретных удовольствий! Двери Opium Cabaret откроются только для избранных, под кровавой луной и светом звезд. Вы перенесетесь в Париж двадцатых годов, пропитанный дымом опиумных курилен Шанхая, где в воздухе витает густой аромат восточных благовоний и французских духов.

Волшебство и Мистицизм

В этом уникальном пространстве, где легенды античности переплетаются с мистицизмом Востока, фантазии эпохи арт-деко обретут новый смысл в мерцании страз и шелесте перьев. Каждое шоу – это не просто представление, а настоящая таинство, погружающее зрителей в атмосферу декадентского духа, вдохновленного нуаром и древними тайнами.

Музыка и Костюмы

Вы окажетесь в окружении роскошных костюмов, словно сошедших со страниц мифов. Музыканты в смокингах исполнят редкие мелодии, а завораживающий бурлеск и чарующие романсы только усилят ощущение магии. За приоткрытыми кулисами театра-кабаре 1920-х хранятся многие тайны.

Портал в Мир Грез

Opium Cabaret – это не просто шоу; это портал в мир, где реальность растворяется в дымке грез. Границы между добром и злом стираются под взглядом роковых красавиц. Каждая деталь, от сверкающих хрустальных люстр до блестящей туфельки артистки, пропитана духом ушедшей эпохи, когда искусство было провокацией, а удовольствия – грехом.

Секреты Темной Ночи

Это действо расскажет вам истории, скрытые за семью печатями. И не забудьте: то, что вы увидите в стенах Burlesque Cabaret, останется нашим секретом, погребенным под покровом ночи. Не упустите свой шанс окунуться в мир запретных удовольствий!

Декабрь
13 декабря суббота
17:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 10000 ₽
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 10000 ₽

