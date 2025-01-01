Спектакль Оперная любовь-морковь

Приглашаем вас на уникальное оперное представление в стиле Делль Арте от создателей проекта «Оперная Кухня». В этот вечер вас ждут веселые истории о перепетиях любви, основанные на произведениях Моцарта, Россини и Чайковского.
На сцене разыграются увлекательные сюжеты с участием Коломбины, Дамы в шляпе и Масок влюбленных. Зрители смогут не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в процессе, голосуя за свою любимую Приму! Это позволит каждому почувствовать себя частью действующего спектакля.
Как и в старые добрые времена, наш вечер не обойдется без угощений. В программе – лёгкий фуршет с вином и сладостями, которые создадут атмосферу настоящих народных гуляний.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, полного музыки, смеха и вкусной еды! Ждем вас на нашем представлении!