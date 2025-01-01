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Оперная любовь-морковь
Киноафиша Оперная любовь-морковь

Спектакль Оперная любовь-морковь

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Оперное представление в стиле Делль Арте: «Любовь и Вино»

Приглашаем вас на уникальное оперное представление в стиле Делль Арте от создателей проекта «Оперная Кухня». В этот вечер вас ждут веселые истории о перепетиях любви, основанные на произведениях Моцарта, Россини и Чайковского.

Забавные любовные истории

На сцене разыграются увлекательные сюжеты с участием Коломбины, Дамы в шляпе и Масок влюбленных. Зрители смогут не только наблюдать за происходящим, но и активно участвовать в процессе, голосуя за свою любимую Приму! Это позволит каждому почувствовать себя частью действующего спектакля.

Угощения для гостей

Как и в старые добрые времена, наш вечер не обойдется без угощений. В программе – лёгкий фуршет с вином и сладостями, которые создадут атмосферу настоящих народных гуляний.

Действующие лица и исполнители

  • Партия фортепиано: Татьяна Чухрай (Коломбина)
  • Анастасия Мазанкина (Дама в шляпе)
  • Алена Пронкина, Дарья Богатенкова, Ильдар Башмаков (Маски влюбленных)

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, полного музыки, смеха и вкусной еды! Ждем вас на нашем представлении!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 4 октября
Artstandart Санкт-Петербург, Казанская, 7, литера В, БЦ «Казанский»
18:00 от 1500 ₽

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