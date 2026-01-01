Спектакль Оперетта «Мистер Икс»

Санкт-Петербургский Малый Музыкальный театр представит оперетту «Мистер Икс» на сцене концертного зала ДПЦ «Святодуховский» Александра-Невской Лавры. Спектакль создан на основе либретто А. Грюнвальда и Ю. Браммера под руководством режиссера Василия Заржецкого, известного своей работой над «Принцессой цирка».
Каждый вечер под загадочным псевдонимом «Мистер Икс» на арене цирка появляется артист, исполняющий смертельный номер. Черная маска скрывает его лицо и вызывает интерес у зрителей. Особое внимание привлекает графиня Теодора Вердье, к которой уже длительное время стремится барон Гастон де Кревельяк. Узнав о симпатии Теодоры к Мистеру Икс, барон начинает коварный план по её компрометации.
В этой интригующей истории, вписанной в традиции жанра оперетты, настоящая всепобеждающая любовь преодолеет хитрости и обман, вероломство и месть.
«Принцесса цирка», одна из лучших работ Имре Кальмана, отличается неповторимой мелодикой и лирическим драматизмом. Музыка композитора затрагивает самые глубокие чувства, и её искренность, по меткому замечанию Фаины Раневской, не заменит ни одна красота слов.
Спектакль включает в себя динамичную интригу, мастерство актеров, великолепные голоса солистов и незабываемые балетные номера, исполняемые инструментальным ансамблем «AcadeMus».
Концертный зал расположен в Александра-Невской Лавре, основанной в 1710 году по велению Петра I на месте Невской битвы. Лавра была поднята в статусе в конце XVIII века и хранит мощи святого благоверного князя Александра Невского. Во время спектакля вы сможете узнать больше о значении этого места для города и России, а также о его святых и чудотворных иконах.
Динамика и богатство представления гарантируют незабываемые впечатления. Спектакль длится 2,5 часа. Рекомендуем зрителям заранее планировать посещение, чтобы насладиться атмосферой и историей Лавры.