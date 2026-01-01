Спектакль Оперетта «Мистер Икс»

Оперетта «Мистер Икс» в постановке Малого Музыкального театра

Санкт-Петербургский Малый Музыкальный театр представит оперетту «Мистер Икс» на сцене концертного зала ДПЦ «Святодуховский» Александра-Невской Лавры. Спектакль создан на основе либретто А. Грюнвальда и Ю. Браммера под руководством режиссера Василия Заржецкого, известного своей работой над «Принцессой цирка».

Сюжет: тайна и страсть

Каждый вечер под загадочным псевдонимом «Мистер Икс» на арене цирка появляется артист, исполняющий смертельный номер. Черная маска скрывает его лицо и вызывает интерес у зрителей. Особое внимание привлекает графиня Теодора Вердье, к которой уже длительное время стремится барон Гастон де Кревельяк. Узнав о симпатии Теодоры к Мистеру Икс, барон начинает коварный план по её компрометации.

В этой интригующей истории, вписанной в традиции жанра оперетты, настоящая всепобеждающая любовь преодолеет хитрости и обман, вероломство и месть.

Музыкальная составляющая

«Принцесса цирка», одна из лучших работ Имре Кальмана, отличается неповторимой мелодикой и лирическим драматизмом. Музыка композитора затрагивает самые глубокие чувства, и её искренность, по меткому замечанию Фаины Раневской, не заменит ни одна красота слов.

Спектакль включает в себя динамичную интригу, мастерство актеров, великолепные голоса солистов и незабываемые балетные номера, исполняемые инструментальным ансамблем «AcadeMus».

Исторический контекст

Концертный зал расположен в Александра-Невской Лавре, основанной в 1710 году по велению Петра I на месте Невской битвы. Лавра была поднята в статусе в конце XVIII века и хранит мощи святого благоверного князя Александра Невского. Во время спектакля вы сможете узнать больше о значении этого места для города и России, а также о его святых и чудотворных иконах.

Подробности спектакля

Динамика и богатство представления гарантируют незабываемые впечатления. Спектакль длится 2,5 часа. Рекомендуем зрителям заранее планировать посещение, чтобы насладиться атмосферой и историей Лавры.