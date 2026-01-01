Спектакль Оперетта «Мистер Х»

Оперетта «Мистер Икс» в постановке театра «Буфф-Парадиз»

Классическая оперетта «Мистер Икс» — это настоящий шедевр от непревзойдённого мастера жанра, величайшего мелодиста и романтика Имре Кальмана. В спектакле переплетаются цирк и театр, любовь и коварство, искромётный юмор и трогательный лиризм. Зрители смогут насладиться великолепными декорациями и роскошными костюмами, а также мировыми музыкальными шлягерами в исполнении талантливых артистов.

Этот высокопрофессиональный проект способен украсить любую театральную и концертную сцену. Спектакль проходит с использованием собственных радио микрофонов, а также с участием звукорежиссёра и художника по свету. Театр «Буфф-Парадиз» с гордостью представляет «Мистера Икса» и ждет взыскательных зрителей, меломанов и любителей оперетты.

Артисты спектакля

В спектакле принимают участие ведущие солисты столичных музыкальных театров: