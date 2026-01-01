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Оперетта «Мистер Х»
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Киноафиша Оперетта «Мистер Х»

Спектакль Оперетта «Мистер Х»

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О спектакле

Оперетта «Мистер Икс» в постановке театра «Буфф-Парадиз»

Классическая оперетта «Мистер Икс» — это настоящий шедевр от непревзойдённого мастера жанра, величайшего мелодиста и романтика Имре Кальмана. В спектакле переплетаются цирк и театр, любовь и коварство, искромётный юмор и трогательный лиризм. Зрители смогут насладиться великолепными декорациями и роскошными костюмами, а также мировыми музыкальными шлягерами в исполнении талантливых артистов.

Этот высокопрофессиональный проект способен украсить любую театральную и концертную сцену. Спектакль проходит с использованием собственных радио микрофонов, а также с участием звукорежиссёра и художника по свету. Театр «Буфф-Парадиз» с гордостью представляет «Мистера Икса» и ждет взыскательных зрителей, меломанов и любителей оперетты.

Артисты спектакля

В спектакле принимают участие ведущие солисты столичных музыкальных театров:

  • Анастасия Мельникова
  • Анастасия Ковалёва
  • Майя Барковская
  • Полина Нестерова
  • Анастасия Фриско
  • Надежда Леньшина-Симутенкова
  • Николай Семёнов
  • Игорь Оробей
  • Вадим Летунов
  • Дмитрий Лебедев
  • Константин Ужва
  • Константин Месропян
  • Никита Доброжицкий
  • Алексей Матюкевич
  • Заслуженный артист России Вячеслав Иванов

Купить билет на спектакль Оперетта «Мистер Х»

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Октябрь
21 октября среда
19:00
ЦДКЖ Москва, Комсомольская пл., 4

Фотографии

Оперетта «Мистер Х» Оперетта «Мистер Х» Оперетта «Мистер Х»

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