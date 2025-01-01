Меню
Оперетта «Летучая мышь» при свете свечей
Киноафиша Оперетта «Летучая мышь» при свете свечей

Спектакль Оперетта «Летучая мышь» при свете свечей

0+
Режиссер Александр Мурашко
Возраст 0+

О спектакле

Музыкальный спектакль «Летучая мышь» Малого Музыкального театра

В самом центре Санкт-Петербурга, Малый Музыкальный театр представляет музыкальный спектакль «Летучая мышь», исполненный ведущими солистами театров города. Это зрелище обещает удивить зрителей прекрасными голосами, динамичным действием и ярким живым музыкальным сопровождением.

Музыка и исполнение

Великолепная музыка И. Штрауса будет звучать в живом исполнении ансамбля «Academus», лауреата международных конкурсов. Это добавит дополнительный шарм и атмосферу к спектаклю.

Интрига сюжета

История «Летучей мыши» знакома многим. Главный герой, коммерсант Генрих Айзенштайн, должен провести восемь суток в тюрьме за случайный промах с рябчиком на чужой земле. Его друг, директор театра Фальк, уговаривает его отправиться на бал к князю Орловскому, где их ждут веселье и радость.

Тем временем, жена Генриха, Розалинда, о планах мужа узнаёт и тоже решает посетить бал в карнавальном платье и маске, представившись венгерской графиней. Развязка интригующей истории происходит рано утром в тюрьме, где все маски снимаются и тайны раскрываются. Счастливый конец этой комедии заставляет задуматься: насколько хорошо мы знаем людей вокруг нас и не пропускаем ли мы самое интересное в нашей жизни.

Экскурсия и познавательные факты

Во время экскурсии зрителей ожидают увлекательные рассказы православных гидов об Александро-Невской Лавре – месте, где история России переплетается с духовностью. Лавра была основана в 1710 году по велению Петра I и в 1724 году получила статус лавры, а также внимает мощи святого благоверного князя Александра Невского, которые ныне хранятся в Троицком соборе.

Команда спектакля

  • Режиссёр-постановщик: заслуженный артист России Александр Мурашко
  • Кастинг-директор: Алексей Сазонов
  • Художник: Наталья Воробьёва
  • Директор: Оксана Селина

Важная информация для зрителей

  • Начало экскурсии в 16.00
  • Начало спектакля в 18.00
  • Для посещения экскурсии необходимо приобретение специальных билетов

Декабрь
Январь
30 декабря вторник
19:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 1400 ₽
7 января среда
19:00
Святодуховский центр Александро-Невской лавры Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, 1
от 1300 ₽

