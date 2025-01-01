Спектакль Оперетта «Летучая мышь» при свете свечей

Музыкальный спектакль «Летучая мышь» Малого Музыкального театра

В самом центре Санкт-Петербурга, Малый Музыкальный театр представляет музыкальный спектакль «Летучая мышь», исполненный ведущими солистами театров города. Это зрелище обещает удивить зрителей прекрасными голосами, динамичным действием и ярким живым музыкальным сопровождением.

Музыка и исполнение

Великолепная музыка И. Штрауса будет звучать в живом исполнении ансамбля «Academus», лауреата международных конкурсов. Это добавит дополнительный шарм и атмосферу к спектаклю.

Интрига сюжета

История «Летучей мыши» знакома многим. Главный герой, коммерсант Генрих Айзенштайн, должен провести восемь суток в тюрьме за случайный промах с рябчиком на чужой земле. Его друг, директор театра Фальк, уговаривает его отправиться на бал к князю Орловскому, где их ждут веселье и радость.

Тем временем, жена Генриха, Розалинда, о планах мужа узнаёт и тоже решает посетить бал в карнавальном платье и маске, представившись венгерской графиней. Развязка интригующей истории происходит рано утром в тюрьме, где все маски снимаются и тайны раскрываются. Счастливый конец этой комедии заставляет задуматься: насколько хорошо мы знаем людей вокруг нас и не пропускаем ли мы самое интересное в нашей жизни.

Экскурсия и познавательные факты

Команда спектакля

Режиссёр-постановщик: заслуженный артист России Александр Мурашко

Кастинг-директор: Алексей Сазонов

Художник: Наталья Воробьёва

Директор: Оксана Селина

