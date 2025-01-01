Оперетта Land

Скоро на сцене пройдет долгожданный гала-концерт, который подведет итоги Международного конкурса артистов музыкального театра «ОпереттаLand». Это уникальное событие соберет лучших исполнителей со всего мира, готовых покорить сердца зрителей.
В программе концерта — выступления финалистов конкурса, которые покажут свое мастерство в различных жанрах музыкального театра. Зрители смогут увидеть как классические арии, так и современные номера, а также уникальные хореографические постановки.
Приходите на гала-концерт и станьте частью незабываемого театрального события! Откройте для себя новые таланты и насладитесь искусством музыкального театра в его лучшем проявлении.