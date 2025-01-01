Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Оперетта Land
Билеты от 600₽
Киноафиша Оперетта Land

Оперетта Land

Постановка
Московский театр оперетты 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Гала-концерт Международного конкурса артистов музыкального театра «ОпереттаLand»

Скоро на сцене пройдет долгожданный гала-концерт, который подведет итоги Международного конкурса артистов музыкального театра «ОпереттаLand». Это уникальное событие соберет лучших исполнителей со всего мира, готовых покорить сердца зрителей.

Что вас ждет?

В программе концерта — выступления финалистов конкурса, которые покажут свое мастерство в различных жанрах музыкального театра. Зрители смогут увидеть как классические арии, так и современные номера, а также уникальные хореографические постановки.

Интересные факты

  • Конкурс «ОпереттаLand» проходит уже в пятый раз и собирает участников из более чем 20 стран.
  • В жюри конкурса — известные деятели музыкального театра, среди которых театральные режиссеры, композиторы и заслуженные артисты.
  • Прошлогодний гала-концерт собрал более 500 зрителей, и в этом году ожидается не меньшее количество поклонников!

Не пропустите!

Приходите на гала-концерт и станьте частью незабываемого театрального события! Откройте для себя новые таланты и насладитесь искусством музыкального театра в его лучшем проявлении.

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 октября
Московский театр оперетты Москва, Б.Дмитровка, 6
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Субботний бранч
12+
Джаз
Субботний бранч
25 октября в 14:00 Jam Club
от 500 ₽
Dire Straits Tribute Show
18+
Рок
Dire Straits Tribute Show
3 октября в 21:30 Ритм-блюз
от 1000 ₽
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble
16+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble
23 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 1200 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше