Оперетта-хит-парад

Концерты за столиками в Свердловской филармонии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие в мир оперетты под звуки шедевров Иоганна Штрауса, Эммериха Калмана и других великих композиторов! Программа обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и театра.

Программа концерта

Увертюра к оперетте «Летучая мышь» – Иоганн Штраус

Полька «Шампанское» – Иоганн Штраус

Тост Орловского из оперетты «Летучая мышь» – Франц Легар

Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова» – Иоганн Штраус

Полька «В Павловском лесу» – Иоганн Штраус

Вальс «Весенние голоса» – Эммерих Калман

Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» – Эммерих Калман

Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва» – Иоганн Штраус

Галоп «Бандиты» – Иоганн Штраус

Дуэт Розалинды и Генриха из оперетты «Летучая мышь» – Иоганн Штраус

Вальс «На прекрасном голубом Дунае» – Иоганн Штраус

Песенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» – Эммерих Калман

Дуэт Сильвы и Эдвина «Как забыть мне те мгновенья...» из оперетты «Сильва» – Фриц Крейслер

Маленький венский марш – Иоганн Штраус

«Праздник огня» – Иоганн Штраус

«На охоте» – Эммерих Калман

Дуэт Сильвы и Эдвина «Счастьем этот день...» из оперетты «Сильва» – Иоганн Штраус

Марш Радецкого – Иоганн Штраус

Участники

В концерте примут участие талантливые исполнители:

Уральский молодёжный симфонический оркестр

Дмитрий Филатов (дирижер)

Екатерина Берегова (сопрано)

Алексей Петров (баритон)

Любовь Крутенкова (скрипка)

Не упустите возможность насладиться виртуозными ариями, игривыми дуэтами и энергичными танцами! Пусть этот вечер станет настоящим праздником для вас и ваших близких.