Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оперетта-хит-парад
Киноафиша Оперетта-хит-парад

Оперетта-хит-парад

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерты за столиками в Свердловской филармонии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие в мир оперетты под звуки шедевров Иоганна Штрауса, Эммериха Калмана и других великих композиторов! Программа обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и театра.

Программа концерта

  • Увертюра к оперетте «Летучая мышь» – Иоганн Штраус
  • Полька «Шампанское» – Иоганн Штраус
  • Тост Орловского из оперетты «Летучая мышь» – Франц Легар
  • Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова» – Иоганн Штраус
  • Полька «В Павловском лесу» – Иоганн Штраус
  • Вальс «Весенние голоса» – Эммерих Калман
  • Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» – Эммерих Калман
  • Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва» – Иоганн Штраус
  • Галоп «Бандиты» – Иоганн Штраус
  • Дуэт Розалинды и Генриха из оперетты «Летучая мышь» – Иоганн Штраус
  • Вальс «На прекрасном голубом Дунае» – Иоганн Штраус
  • Песенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» – Эммерих Калман
  • Дуэт Сильвы и Эдвина «Как забыть мне те мгновенья...» из оперетты «Сильва» – Фриц Крейслер
  • Маленький венский марш – Иоганн Штраус
  • «Праздник огня» – Иоганн Штраус
  • «На охоте» – Эммерих Калман
  • Дуэт Сильвы и Эдвина «Счастьем этот день...» из оперетты «Сильва» – Иоганн Штраус
  • Марш Радецкого – Иоганн Штраус

Участники

В концерте примут участие талантливые исполнители:

  • Уральский молодёжный симфонический оркестр
  • Дмитрий Филатов (дирижер)
  • Екатерина Берегова (сопрано)
  • Алексей Петров (баритон)
  • Любовь Крутенкова (скрипка)

Не упустите возможность насладиться виртуозными ариями, игривыми дуэтами и энергичными танцами! Пусть этот вечер станет настоящим праздником для вас и ваших близких.

Купить билет на концерт Оперетта-хит-парад

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 4800 ₽
22 декабря понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 4200 ₽
29 декабря понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 5000 ₽
31 декабря среда
16:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 6100 ₽

В ближайшие дни

Beautiful Boys
16+
Инди
Beautiful Boys
12 марта в 19:00 Нирвана
от 1800 ₽
Антилото с комиками
18+
Юмор
Антилото с комиками
28 октября в 20:00 Pravda Bar
от 500 ₽
Мегамозг
16+
Рок
Мегамозг
21 октября в 19:00 Нирвана
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше