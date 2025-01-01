Оперетта-хит-парад

Концерты за столиками в Свердловской филармонии
Приглашаем вас на уникальное музыкальное путешествие в мир оперетты под звуки шедевров Иоганна Штрауса, Эммериха Калмана и других великих композиторов! Программа обещает стать настоящим праздником для любителей классической музыки и театра.
Программа концерта
- Увертюра к оперетте «Летучая мышь» – Иоганн Штраус
- Полька «Шампанское» – Иоганн Штраус
- Тост Орловского из оперетты «Летучая мышь» – Франц Легар
- Дуэт Ганны и Данило из оперетты «Веселая вдова» – Иоганн Штраус
- Полька «В Павловском лесу» – Иоганн Штраус
- Вальс «Весенние голоса» – Эммерих Калман
- Ария Мистера Икс из оперетты «Принцесса цирка» – Эммерих Калман
- Выходная ария Сильвы из оперетты «Сильва» – Иоганн Штраус
- Галоп «Бандиты» – Иоганн Штраус
- Дуэт Розалинды и Генриха из оперетты «Летучая мышь» – Иоганн Штраус
- Вальс «На прекрасном голубом Дунае» – Иоганн Штраус
- Песенка Элизы из мюзикла «Моя прекрасная леди» – Эммерих Калман
- Дуэт Сильвы и Эдвина «Как забыть мне те мгновенья...» из оперетты «Сильва» – Фриц Крейслер
- Маленький венский марш – Иоганн Штраус
- «Праздник огня» – Иоганн Штраус
- «На охоте» – Эммерих Калман
- Дуэт Сильвы и Эдвина «Счастьем этот день...» из оперетты «Сильва» – Иоганн Штраус
- Марш Радецкого – Иоганн Штраус
Участники
В концерте примут участие талантливые исполнители:
- Уральский молодёжный симфонический оркестр
- Дмитрий Филатов (дирижер)
- Екатерина Берегова (сопрано)
- Алексей Петров (баритон)
- Любовь Крутенкова (скрипка)
Не упустите возможность насладиться виртуозными ариями, игривыми дуэтами и энергичными танцами! Пусть этот вечер станет настоящим праздником для вас и ваших близких.