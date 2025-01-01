Оперетта-гала. Новогодний концерт

Новогодний гала-концерт: опера и оперетта в Доме Кочневой

Чудесным подарком к Новому году станет программа «Гала-концерт. Опера и оперетта», которая объединяет шедевры классической музыки, любимые многими поколениями слушателей. Россыпь великолепных мелодий, наполняющих арии, ансамбли и симфонические фрагменты из самых известных опер и оперетт, без сомнения, украсит вечер знатоков и ценителей музыкального искусства.

В преддверии праздника зрителей ждет встреча с прекрасной музыкой, которая вдохновляет и дарит веру в лучшее. Не упустите возможность насладиться уникальной программой и погрузиться в атмосферу волшебства.

Исполнители

Виктория Ребенко (сопрано) - лауреат международных конкурсов

(сопрано) - лауреат международных конкурсов Леонид Репин (тенор) - лауреат международных конкурсов

(тенор) - лауреат международных конкурсов Денис Колесников (баритон) - лауреат международных конкурсов

(баритон) - лауреат международных конкурсов Александр Савина (скрипка)

(скрипка) Людмила Халлаева (фортепиано)

(фортепиано) Вокальный ансамбль солистов «Рождество» - лауреат международных конкурсов

Руководство и ведение

Музыкальный руководитель – заслуженная артистка России Ольга Ступнева. Концерт ведет Екатерина Сергеева.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта.