Оперетта-гала. Новогодний концерт
Оперетта-гала. Новогодний концерт

Оперетта-гала. Новогодний концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний гала-концерт: опера и оперетта в Доме Кочневой

Чудесным подарком к Новому году станет программа «Гала-концерт. Опера и оперетта», которая объединяет шедевры классической музыки, любимые многими поколениями слушателей. Россыпь великолепных мелодий, наполняющих арии, ансамбли и симфонические фрагменты из самых известных опер и оперетт, без сомнения, украсит вечер знатоков и ценителей музыкального искусства.

В преддверии праздника зрителей ждет встреча с прекрасной музыкой, которая вдохновляет и дарит веру в лучшее. Не упустите возможность насладиться уникальной программой и погрузиться в атмосферу волшебства.

Исполнители

  • Виктория Ребенко (сопрано) - лауреат международных конкурсов
  • Леонид Репин (тенор) - лауреат международных конкурсов
  • Денис Колесников (баритон) - лауреат международных конкурсов
  • Александр Савина (скрипка)
  • Людмила Халлаева (фортепиано)
  • Вокальный ансамбль солистов «Рождество» - лауреат международных конкурсов

Руководство и ведение

Музыкальный руководитель – заслуженная артистка России Ольга Ступнева. Концерт ведет Екатерина Сергеева.

Продолжительность

Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта.

Купить билет на концерт Оперетта-гала. Новогодний концерт

Декабрь
31 декабря среда
18:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 2500 ₽

