Оперетта-гала. Новогодний концерт

Чудесным подарком к Новому году станет программа «Гала-концерт. Опера и оперетта», которая объединяет шедевры классической музыки, любимые многими поколениями слушателей. Россыпь великолепных мелодий, наполняющих арии, ансамбли и симфонические фрагменты из самых известных опер и оперетт, без сомнения, украсит вечер знатоков и ценителей музыкального искусства.
В преддверии праздника зрителей ждет встреча с прекрасной музыкой, которая вдохновляет и дарит веру в лучшее. Не упустите возможность насладиться уникальной программой и погрузиться в атмосферу волшебства.
Музыкальный руководитель – заслуженная артистка России Ольга Ступнева. Концерт ведет Екатерина Сергеева.
Концерт продлится 1 час 15 минут без антракта.