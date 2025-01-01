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Операция пластилин
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Операция пластилин

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Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт «Операции Пластилин» в Рязани

7 ноября «Операция Пластилин» возвращается в Рязань, чтобы отметить свое 15-летие большим юбилейным концертом! Это событие станет настоящим праздником для всех поклонников группы и любителей панк-рока.

15 лет на музыкальном олимпе

За 15 лет своего существования группа прошла увлекательный и тернистый путь, полный взлетов и падений, радости и горя, смерти и перерождений. В честь этого юбилея подготовлена уникальная программа, которая включает в себя главные песни группы, ставшие классикой.

Что ждать от концерта

Зрителей ждет 2 часа незабываемого панк-рока. Под прямую бочку, грязные гитары и холодные синтезаторы, под откровенные тексты и яростные мелодии, мы будем танцевать и кружиться в безумных хороводах. Особое внимание будет уделено песням из альбома «Мантра, побеждающая смерть», а также главным хитам «Операции Пластилин».

Концерт как терапия

Это будет не просто концерт, а настоящий концерт-терапия, концерт-эйфория и концерт-катарсис. Ожидайте эмоции на пределе: пот, синяки, слёзы и радость, гул сотен голосов. Люто, мощно, долго — всё так, как вы любите!

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! 7 ноября, Рязань, «Свобода Concert Hall» — ждём вас на юбилее «Операции Пластилин»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 7 ноября
Event-холл «Свобода» Рязань, Соборная пл., 21
20:00 от 2000 ₽

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