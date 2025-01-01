Юбилейный концерт «Операция Пластилин» в Самаре

10 октября «Операция Пластилин» возвращается в Самару, чтобы отметить своё 15-летие большим юбилейным концертом! Это будет уникальная возможность погрузиться в атмосферу, полную взлетов и падений, радости и горя, смерти и перерождений.

Программа вечера

В рамках концерта мы представим уникальную программу, состоящую из главных песен группы за всё время её существования. Зрителей ждут зажигательные танцы и безумные хороводы под прямую бочку, грязные гитары и холодные синтезаторы.

Музыкальные хиты

Вы услышите откровенные тексты и яростные мелодии, включая песни из альбома «Мантра, побеждающая смерть», а также другие главные хиты «Операции Пластилин». Это будет 2 часа настоящего панк-рока, наполненного эмоциями — от пота и синяков до слёз и радости.

Концерт как терапия

Готовьтесь к мощному и долгому выступлению, в котором каждое мгновение станет частью вашего музыкального опыта. Это не просто концерт, а концерт-терапия, концерт-эйфория, концерт-катарсис. Вечер обещает быть насыщенным и запоминающимся — грустная сказка со счастливым концом.

Детали мероприятия

Дата: 10 октября

Место: КЗ «Сигнал», Самара

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Все вместе, без границ и условностей, мы создадим незабываемую атмосферу.