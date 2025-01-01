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Операция пластилин
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Операция пластилин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт «Операция Пластилин» в Самаре

10 октября «Операция Пластилин» возвращается в Самару, чтобы отметить своё 15-летие большим юбилейным концертом! Это будет уникальная возможность погрузиться в атмосферу, полную взлетов и падений, радости и горя, смерти и перерождений.

Программа вечера

В рамках концерта мы представим уникальную программу, состоящую из главных песен группы за всё время её существования. Зрителей ждут зажигательные танцы и безумные хороводы под прямую бочку, грязные гитары и холодные синтезаторы.

Музыкальные хиты

Вы услышите откровенные тексты и яростные мелодии, включая песни из альбома «Мантра, побеждающая смерть», а также другие главные хиты «Операции Пластилин». Это будет 2 часа настоящего панк-рока, наполненного эмоциями — от пота и синяков до слёз и радости.

Концерт как терапия

Готовьтесь к мощному и долгому выступлению, в котором каждое мгновение станет частью вашего музыкального опыта. Это не просто концерт, а концерт-терапия, концерт-эйфория, концерт-катарсис. Вечер обещает быть насыщенным и запоминающимся — грустная сказка со счастливым концом.

Детали мероприятия

Дата: 10 октября
Место: КЗ «Сигнал», Самара

Не упустите шанс стать частью этого грандиозного события! Все вместе, без границ и условностей, мы создадим незабываемую атмосферу.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Самара, 10 октября
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2
20:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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26 октября в 19:00 Самарский дом офицеров
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Элли на маковом поле
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Поп Инди
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