Юбилейный концерт группы «Операция Пластилин» в Нижнем Новгороде

26 октября «Операция пластилин» возвращается в Нижний Новгород, чтобы отпраздновать своё 15-летие грандиозным юбилейным концертом. Это событие обещает стать значимой вехой для всех поклонников группы и ценителей панк-рока.

15 лет на музыкальной сцене

За 15 лет существования группа прошла тернистый путь, полный взлетов и падений. В программе юбилейного концерта собраны лучшие песни, которые стали знаковыми для творчества «Операции Пластилин». Зрителей ждет уникальная программа, отражающая радости и горести, смерти и перерождения, которые пережила группа на своем пути.

Энергия и драйв

Концерт обещает быть насыщенным: 2 часа панк-рока, пота, слёз и радости. Музыка будет звучать под прямую бочку, грязные гитары и холодные синтезаторы. Откровенные тексты и яростные мелодии создадут атмосферу «шаманского» вайба новой волны. В репертуаре — песни из альбома «Мантра, побеждающая смерть» и главные хиты группы.

Где и когда

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Концерт состоится 26 октября в Milo Concert Hall (малый зал), Нижний Новгород. Присоединяйтесь к многотысячному хору голосов — вместе мы создадим незабываемую атмосферу!

Концерт-терапия

Это не просто концерт, а настоящий катарсис. Грустная сказка со счастливым концом, где каждый найдет что-то свое. Приходите, чтобы ощутить мощь и энергетику «Операции Пластилин», и танцевать в безумных хороводах без границ и условностей!