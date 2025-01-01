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Операция пластилин
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Операция пластилин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «Операция Пластилин» в Нижнем Новгороде

26 октября «Операция пластилин» возвращается в Нижний Новгород, чтобы отпраздновать своё 15-летие грандиозным юбилейным концертом. Это событие обещает стать значимой вехой для всех поклонников группы и ценителей панк-рока.

15 лет на музыкальной сцене

За 15 лет существования группа прошла тернистый путь, полный взлетов и падений. В программе юбилейного концерта собраны лучшие песни, которые стали знаковыми для творчества «Операции Пластилин». Зрителей ждет уникальная программа, отражающая радости и горести, смерти и перерождения, которые пережила группа на своем пути.

Энергия и драйв

Концерт обещает быть насыщенным: 2 часа панк-рока, пота, слёз и радости. Музыка будет звучать под прямую бочку, грязные гитары и холодные синтезаторы. Откровенные тексты и яростные мелодии создадут атмосферу «шаманского» вайба новой волны. В репертуаре — песни из альбома «Мантра, побеждающая смерть» и главные хиты группы.

Где и когда

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Концерт состоится 26 октября в Milo Concert Hall (малый зал), Нижний Новгород. Присоединяйтесь к многотысячному хору голосов — вместе мы создадим незабываемую атмосферу!

Концерт-терапия

Это не просто концерт, а настоящий катарсис. Грустная сказка со счастливым концом, где каждый найдет что-то свое. Приходите, чтобы ощутить мощь и энергетику «Операции Пластилин», и танцевать в безумных хороводах без границ и условностей!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 26 октября
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
20:00 от 2000 ₽

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