Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Операция пластилин
Киноафиша Операция пластилин

Операция пластилин

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт «Операции Пластилин» в Воронеже

12 сентября в Воронеже состоится значимое событие — юбилейный концерт группы «Операция Пластилин», приуроченный к 15-летию её творческой деятельности. За это время коллектив прошёл через множество испытаний, но всегда оставался верен своей музыке и фанатам.

Уникальная программа

Концерт обещает быть незабываемым: в программе собраны главные песни группы за все годы её существования. Зрители смогут насладиться яркими хитами, которые стали настоящими гимнами для поклонников панк-рока.

Эмоции и атмосфера

Вас ждут два часа мощной музыки, динамичных ритмов и искренних текстов. «Операция Пластилин» предложит зрителям танцы под «грязные» гитары и холодные синтезаторы, а также погрузит в атмосферу «шаманского» вайба новой волны. Готовьтесь к катарсису и эйфории!

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника: 12 сентября, Воронеж, клуб «12». Ждем вас на концерте, который станет настоящей терапией для души.

Интересный факт

Группа «Операция Пластилин» известна своими необычными подходами к написанию текстов и созданию музыки. Их альбом «Мантра, побеждающая смерть» стал знаковым в истории коллектива и привлек внимание не только поклонников, но и критиков.

Приходите на юбилейный концерт и станьте частью этой удивительной истории!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 12 сентября
Клуб 12 Воронеж, Космонавта Комарова, 1а
19:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
6+
Рок
Симфония Король и Шут. Двойной концерт: Оркестр CAGMO
9 октября в 19:00 МТС Live Холл Воронеж
от 2900 ₽
Стендап
18+
Юмор
Стендап
24 июля в 20:00 Воронежский стендап-клуб
от 300 ₽
DS Crew
12+
Танцевальный
DS Crew
26 июля в 20:00 Зеленый театр
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше