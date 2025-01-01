Юбилейный концерт «Операции Пластилин» в Воронеже

12 сентября в Воронеже состоится значимое событие — юбилейный концерт группы «Операция Пластилин», приуроченный к 15-летию её творческой деятельности. За это время коллектив прошёл через множество испытаний, но всегда оставался верен своей музыке и фанатам.

Уникальная программа

Концерт обещает быть незабываемым: в программе собраны главные песни группы за все годы её существования. Зрители смогут насладиться яркими хитами, которые стали настоящими гимнами для поклонников панк-рока.

Эмоции и атмосфера

Вас ждут два часа мощной музыки, динамичных ритмов и искренних текстов. «Операция Пластилин» предложит зрителям танцы под «грязные» гитары и холодные синтезаторы, а также погрузит в атмосферу «шаманского» вайба новой волны. Готовьтесь к катарсису и эйфории!

Когда и где

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника: 12 сентября, Воронеж, клуб «12». Ждем вас на концерте, который станет настоящей терапией для души.

Интересный факт

Группа «Операция Пластилин» известна своими необычными подходами к написанию текстов и созданию музыки. Их альбом «Мантра, побеждающая смерть» стал знаковым в истории коллектива и привлек внимание не только поклонников, но и критиков.

Приходите на юбилейный концерт и станьте частью этой удивительной истории!