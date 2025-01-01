Юбилейный концерт «Операции Пластилин» в Краснодаре

14 сентября в Краснодаре состоится долгожданное событие — юбилейный концерт «Операции Пластилин», приуроченный к 15-летию группы! Это время было полным увлекательных моментов, взлетов и падений, радости и горя. Мы подготовили уникальную программу, в которую вошли главные песни за все годы существования коллектива.

Погружение в атмосферу панк-рока

На концерте зрителей ждет настоящая панк-рок феерия! Мы будем танцевать и кружиться в безумных хороводах под звуки грязных гитар, холодных синтезаторов и откровенных текстов. Вы сможете насладиться хитами из альбома «Мантра, побеждающая смерть» и другими знаковыми композициями группы. Это будет 2 часа мощной музыки, эмоций и единства.

Концерт-терапия

«Операция Пластилин» приглашает вас на концерт, который станет настоящей терапией для души. Ожидайте пот, синяков, слез радости и гул сотен голосов. Мы обещаем, что это будет сильно, мощно и незабываемо — всё, как вы любите! Грустная сказка со счастливым концом наполнит вечер особым смыслом.

Где и когда

Не пропустите это яркое событие: 14 сентября в The Rock Bar, Краснодар. Присоединяйтесь к нам на этом незабываемом концерте!