Операция «Модильяни»
Киноафиша Операция «Модильяни»

Спектакль Операция «Модильяни»

12+
Продолжительность 2 часа (1 антракт)
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Абсурд и детектив в «Итальянской комедии»

«Одним отнюдь не прекрасным утром жизнь итальянской семьи изменилась самым непостижимым образом!» — так начинается захватывающий спектакль, который погружает зрителей в мир абсурда и неожиданных поворотов. Ситуация, в которой оказываются главные герои, вызывает больше вопросов, чем ответов.

Непредсказуемый сюжет

Спектакль сочетает в себе элементы комедии и детектива, что создает уникальную атмосферу напряжения. Каждый новый поворот событий заставляет зрителей гадать, что же произойдет дальше. Уморительные реплики и остроумные диалоги добавляют ярких красок в общую картину.

Горячий темперамент и эмоции

Итальянский темперамент героев делает происходящее на сцене еще более увлекательным. Абсурдные ситуации и комические недоразумения не дают зрителям скучать до самого финала. Только под занавес спектакля раскрывается истинный замысел происходящего, и зрители наконец узнают, кто же стоит за всеми событиями.

Не пропустите!

Этот спектакль — отличный способ провести вечер в компании близких и друзей. Приготовьтесь к смеху, интригам и сюрпризам. Убедитесь, что вы не пропустите эту захватывающую историю, которая оставляет глубокий след в сердцах зрителей!

Режиссер
Александр Вилькин
В ролях
Ирина Сологалова
Наталья Кабаева
Николай Сахаров
Сергей Ковалев
Алина Мазненкова

Фотографии

Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни» Операция «Модильяни»
